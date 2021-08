Marc Márquez: "Las vacaciones han sido buenas para la mente y el cuerpo"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez se mostró feliz por la vuelta a la acción en el Mundial de Motociclismo con la disputa del Gran Premio de Estiria, primera prueba después de unas vacaciones que "han sido buenas para la mente y el cuerpo", aunque advierte que "la situación aún no será fácil".

"He disfrutado de las vacaciones de verano; he podido relajarme con amigos y familiares. Ha sido bueno no solo para la mente, sino también para el cuerpo y cada día me siento mejor y más fuerte. He podido aumentar mi nivel de entrenamiento, pasar más tiempo sobre la bicicleta e incluso volver a entrenar en motocross", admitió Márquez en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

De todos modos, el ocho veces campeón del mundo pide calma porque "la situación aún no será fácil". "Tenemos que seguir concentrados y trabajando. Tengo muchas ganas de pilotar de nuevo la Honda RC213V y volver a ver tribunas llenas, eso será increíble", sentenció.