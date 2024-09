Marc Márquez: "Voy a disfrutar de lo que queda de Mundial"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) asegura que ya ha cumplido con el objetivo que se marcó para este campeonato de MotoGP y que, de aquí hasta el final, más que presionarse para intentar meterse en la lucha por el título, quiere disfrutar, empezando por poder terminar la carrera del Gran Premio de Indonesia.

"Ya he conseguido mi objetivo para esta temporada y voy a seguir disfrutando en lo que queda. Esa es la clave", comentó el piloto de Cervera en la rueda de prensa previa a esta decimoquinta cita del Mundial.

Márquez, ahora mismo cuarto en el Mundial de pilotos a un solo punto de Enea Bastianini (Ducati), puede todavía meterse en la lucha entre el vigente campeón Francesco Bagnaia y el español Jorge Martín, pero fue claro sobre sus retos, ya logrados.

"Será interesante entender dónde estamos aquí. No he terminado nunca una carrera en Indonesia, también en 2022 tuve una caída impresionante en el warm-up", recordó el catalán, cuya meta de presente, en el circuito de Mandalika, sería no caerse.

"El objetivo será estar entre las primeras posiciones, es un circuito que me gusta aunque no es de mis favoritos. Me permite estar a un nivel normal y quiero saber dónde puedo estar con la Ducati", añadió, en este sentido.

Lo que sí destaca Márquez de Indonesia es su afición. "Fue un día duro, después de 24 horas de vuelo fuimos directos al desfile, pero fue fantástico. Llegas a Indonesia y te sientes una estrella de rock, son una afición muy apasionada. Nos iban apoyando gente de todas las edades y ojalá disfruten del fin de semana", manifestó.