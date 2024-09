Marc Márquez: "Ya he logrado todos los objetivos que me marcaba para esta temporada"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) dijo este jueves que ya ha "logrado todos los objetivos" que se marcó para esta temporada, y que "si llega algo más", será "un extra", al mismo tiempo que expresó que una de sus pretensiones en el Gran Premio de la Emilia-Romagna será "entender verdaderamente las condiciones de la pista en los entrenamientos" para intentar mejorar su posición en parrilla.

"Lo más importante es que todos los objetivos que me marcaba para esta temporada ya los he logrado, así que si algo llega es un extra que cogeré y será bienvenido. Trataré de mantener este nivel en el resto de temporada para abonar bien el terreno de 2025", declaró Márquez en la rueda de prensa previa al GP de la Emilia-Romagna, preguntado por sus opciones de ser campeón, con 53 puntos de desventaja sobre el líder, Jorge Martín (Ducati), a falta de 259 puntos por disputarse.

El ilerdense reconoció que está "pilotando mejor que en el inicio de temporada", sobre todo a partir del Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring, donde fue capaz de "dar un paso", aunque apuntó que todavía 'Pecco' Bagnaia (Ducati) y Jorge Martín "son un poquito más rápidos", por lo que tiene que "mejorar un par de cosas aún".

El piloto español se mostró "satisfecho" con las sensaciones de sus últimas carreras, pero recalcó que "hay algunos puntos débiles" en los que tiene que "incidir". "Ahí es donde me estoy concentrando para convertirme en mejor piloto y ser más competitivo en pista", afirmó.

Sin embargo, confesó que empieza a tener "mejores sensaciones" y a sentir lo que necesita "en cada situación". "Es algo que me resultaba más difícil entender en la primera parte de la temporada, tanto a mí como a los técnicos, y no podemos olvidar que también es el primer año en el que trabajamos juntos", remarcó.

Para él, uno de sus objetivos será "entender verdaderamente las condiciones de la pista en los entrenamientos", porque es el mismo circuito que el anterior Gran Premio, también disputado en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, "pero en condiciones más frías". El ocho veces campeón del mundo señaló que se sintió "muy cómodo" en la última carrera, y que eso le aportó "mucha confianza".

Por último, preguntado por los abucheos que sufrió en el podio del domingo por parte de los aficionados italianos, dijo que "si eres seguidor de un piloto, no debería importarte lo que haga el otro, y si no te importa lo que haga el otro, no es necesario abuchear".

También agradeció a Pecco Bagnaia por "intentar calmar" esos pitos, y concluyó que eso "es algo que pueden frenar los pilotos, no las personas ni los periodistas", y que él se limitó en ese momento a cederle su espacio a Bagnaia y Bastianini, pilotos locales.