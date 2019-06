Marc Márquez: "Yo me adapté muy rápido cuando llegué a Honda"

Publicado 13/06/2019 14:32:17 CET

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha comentado este jueves que se adaptó "muy rápido" a la moto cuando firmó por Honda en 2013, al contrario de lo que le está sucediendo a su compañero de equipo Jorge Lorenzo, si bien cree que "puede pasar" que un desajuste con la montura pueda dificultar el trabajo, como le pasó a él en 2015.

"En 2015 sufrí mucho, era una moto complicada y me faltaba experiencia, y esto me hizo perder el título, pero al contrario que Jorge me adapté muy rápido a la moto. Cuando llegué a Honda me adapté a las medidas de Stoner y he ido haciendo modificaciones", comentó tras acudir este jueves al Honda Instituto de Seguridad (HIS) de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Cuando Marc Márquez dio el salto a MotoGP de la mano de HRC en el equipo Repsol Honda se hizo con los títulos mundiales en sus dos primeros años, en 2013 y 2014 confirmando una rápida adaptación a la moto. Pero, en ese año 2015, terminó tercero en el Mundial por esos problemas de adaptación a los cambios en la Honda.

No obstante, en este Mundial 2019, marcha primero y busca lograr el que sería el cuarto título consecutivo en la categoría reina. "El objetivo es revalidar el título. Está el segundo a 12 puntos, el cuarto a 33, pero quedan muchas carreras. Estoy preparado para luchar, en Mugello sumé 20 puntos en un circuito que era desfavorable", celebró.

"Veremos qué tal en Montmeló, que es una pista que no se me da mal pero tampoco del todo bien", aseguró de cara a este fin de semana en la séptima cita del Mundial, en el Gran Premio de Catalunya. "El Circuit es uno de los trazados donde el motor es muy importante. Hemos dado un paso adelante, ya se vio en la gran recta de Mugello. Pero teniendo esto, también surgen otros problemas", apuntó.

Y es que en Montmeló ha estado todos los años "cerca del triunfo", pero sólo ha ganado en 2014 en MotoGP. "Los tres últimos años he acabado segundo, estamos en casa y debo salir motivado. El principal objetivo es luchar por el podio y si se puede luchar por la victoria", concluyó.

Márquez acudió este jueves al Honda Instituto de Seguridad (HIS) de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) para presentar junto a Jorge Lorenzo el nuevo proyecto de Responsabilidad Social Corporativa de Honda, bajo el lema 'El Valor de un Gesto'.

Una campaña que se llevará a cabo con la colaboración de la Fundación Pequeño Deseo y cuya misión es la de "hacer realidad los deseos de niños con enfermedades graves o crónicas para apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad".

"El primer sueño que tuve fue la primera moto, con cuatro años, el momento fue increíble. Pero mi sueño de ahora no depende al cien por cien de mí porque es poder competir con mi hermano Àlex en MotoGP", subrayó el de Cervera.