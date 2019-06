Márquez: "Lorenzo es meticuloso y si no lo tiene todo en su sitio es incapaz de ir rápido"

Publicado 13/06/2019 18:21:57 CET

De cara a Montmeló: "Tras Mugello llego en un gran momento, me siento muy bien"

MONTMELÓ (BARCELONA), 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado sobre su compañero de equipo Jorge Lorenzo que es un piloto con un estilo "más meticuloso" y que si no tiene todo a su gusto es "incapaz de ir rápido", algo que puede cambiar este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya con las posibles mejoras de Honda, y a nivel personal ha asegurado estar "en un gran momento" y dispuesto a luchar por el podio en Montmeló.

"La Honda es una moto que a todos los pilotos que han venido les ha costado la adaptación y Jorge es uno más meticuloso que si no lo tiene todo en su sitio es incapaz de ir rápido", manifestó a los medios este jueves en referencia a la mala adaptación del mallorquín a la Honda.

No obstante, Lorenzo viajó a Japón a la sede de Honda para intentar mejorar su ergonomía sobre la moto y tener mejores sensaciones también con los botines. "Pocos consejos a Jorge. Es de las personas que tiene el ego más alto que he conocido y es un punto fuerte que tiene, confía en sí mismo y no pierde la moral. Está en un momento difícil", reconoció Márquez.

Por ello, a principios de temporada, ya fue con pies de plomo respecto a lo que decían ciertos medios y la gente de que habría un 'Dream Team' en Honda. "Soy de los pilotos que prefieren ir con prudencia, ya dije que se podría decir a final del año si era un 'Dream Team' y que para serlo se debe ganar la triple corona. El año pasado lo conseguimos, este año parece que está un poco más complicado", comentó.

Por otro lado, para esta carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, séptima cita del Mundial, el de Cervera confía en luchar mínimo por el podio. "Llego después de Mugello en un gran momento. En Mugello siempre sufrimos mucho, este año también, pero estuvimos ahí, segundo. Veremos aquí, el año pasado las Ducati fueron muy rápidas, esta vez igual seguro, intentaremos hacerlo lo mejor posible y si tenemos la mínima oportunidad de luchar por la victoria hacerlo", señaló.

El español tiene varios rivales en la lucha por el campeonato, pero el actual líder del Mundial es prudente y no descarta ni destaca a ninguno. "Para mí los dos son aspirantes al campeonato, son fuertes y grandes rivales. 'Dovi' está a 12 puntos por detrás, Danilo (Petrucci) a 33, todo está muy igualado, incluso con Rins. Necesitamos seguir apretando, pero me siento muy bien y con mucha confianza y es lo más importante", comentó.

"Creo que son conscientes de que sería difícil de entender para un piloto que está listo para ganar carreras como lo ha demostrado, que está a 33 puntos del líder, el decirle que no gane. Siempre hay factor riesgo, lesiones, y será interesante ver qué pasa pero los dos intentarán ganar y dar su cien por cien", apuntó sobre la posible lucha interna en Ducati entre Dovizioso y Petrucci, ganador en Mugello.