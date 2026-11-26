Los pilotos de Aprilia Jorge Martín y Marco Bezzecchi en un podio de MotoGP 2026- GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Ducati y Aprilia luchan por el título de Constructores en Cheste

Manu González e Izan Guevara se juegan la corona intermedia

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de motociclismo echa este fin de semana el telón a la temporada 2026 en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) con motivo del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigésima segunda y última cita del calendario, en la que, con el título de MotoGP ya en manos de Marc Márquez (Ducati), los focos se centran en el subcampeonato entre Jorge Martín (Aprilia) y Marco Bezzecchi (Aprilia), la corona de Constructores entre Aprilia y Ducati y el desenlace del Mundial de Moto2.

El recién proclamado ocho campeón del mundo de la categoría reina y décimo campeón mundial en global aterriza en Cheste con 439 puntos y sin la presión de jugarse el cetro tras certificarlo el pasado domingo en Portimao (Portugal), donde terminó noveno después de que Martín y Bezzecchi firmaran un doblete para Aprilia. Precisamente entre el piloto madrileño, segundo de la general con 396 puntos, y el italiano, tercero con 394, está la pugna por la segunda plaza de la tabla, separados por apenas dos puntos en un duelo que ya ha demostrado en Portugal que exige medir los riesgos.

En la pelea por la corona de Constructores, Aprilia parte con ventaja sobre Ducati con un margen de nueve puntos, respaldada en el impulso del doblete en Portimao, donde Bezzecchi sumó 37 puntos desde la 'pole', y en su victoria del pasado año en Valencia, por delante de Raúl Fernández (Aprilia). Junto a Bezzecchi y Martín, la fábrica de Noale cuenta con los pilotos del Trackhouse, Fernández y Ai Ogura, quinto en Portugal tras remontar desde la decimoquinta plaza. Ducati, que ya ha visto cómo Aprilia Racing aseguraba el título de Equipos, busca dar la vuelta a esa desventaja con Marc Márquez, Alex Márquez --ganador del esprint en Cheste la pasada campaña-- y Fabio Di Giannantonio, que sumó dos podios en el trazado valenciano hace un año.

Por detrás, cuatro pilotos pelean por cerrar el curso entre los cinco primeros en un margen de 32 puntos: Pedro Acosta (KTM), cuarto con 315 puntos tras ser segundo en el esprint y cuarto en el Gran Premio de Valencia de 2025; Ai Ogura, quinto con 309; Fabio Di Giannantonio, sexto con 298; y Raúl Fernández, séptimo con 283, con opciones matemáticas muy complicadas pero con la lección de Portimao de no dar nada por perdido.

También buscan despedir el curso con buen sabor de boca Fermín Aldeguer, sexto en Portugal, y Alex Márquez, octavo con 204 puntos, en su último fin de semana juntos en Gresini, además de los pilotos de LCR Honda, Diogo Moreira y Johann Zarco, conocedores de la pista valenciana.

La cita en Cheste estará marcada por numerosas bajas, sustituciones y movimientos de cara a 2027. Francesco Bagnaia, noveno de la general con 173 puntos y piloto más laureado de la historia de Ducati tras ocho temporadas en la marca antes de pasar a Aprilia en 2027, no ha recibido el visto bueno médico tras su doble fractura en el cuarto y quinto metatarsiano del pie derecho sufrida en Catar y no podrá despedirse de la fábrica italiana sobre la pista, por lo que Iker Lecuona volverá a ocupar su moto en el Ducati Lenovo Team, tal y como ha hecho en Portimao.

Tampoco podrá despedirse en pista Maverick Viñales, de nuevo suplido por Pol Espargaró en el Red Bull KTM Tech3 por sus problemas persistentes en el hombro, mientras que Augusto Fernández sustituye una vez más en el Prima Pramac Yamaha al lesionado Toprak Razgatlioglu --que tampoco estará en los test del martes con las 850cc-- y Joan Mir regresa a la competición con el equipo oficial Honda.

Entre quienes cambian de equipo o cierran etapa en 2027 figuran Jorge Martín, que deja el equipo oficial de Aprilia para fichar por el equipo oficial de Yamaha; Pedro Acosta, que cierra su etapa en el equipo oficial de KTM; y Enea Bastianini (décimo con 152 puntos), que deja el Tech3 de KTM. Asimismo, Fabio Quartararo pone fin a seis temporadas en el equipo oficial de Yamaha, Luca Marini y Joan Mir cierran su etapa en el equipo oficial de Honda y Jack Miller, Brad Binder, Franco Morbidelli y Alex Rins dicen adiós a su etapa a tiempo completo en MotoGP o ponen rumbo a WorldSBK.

MANU GONZÁLEZ E IZAN GUEVARA SE JUEGAN EL TÍTULO DE MOTO2 EN CHESTE

La categoría intermedia llega a Valencia como el único campeonato por decidir, con Manu González (Kalex) al frente de la tabla con 286,5 puntos e Izan Guevara (Boscoscuro) segundo con 282, separados por solo cuatro puntos y medio después de que el madrileño se fuera al suelo en la octava vuelta en Portimao y Guevara salvara el día con una séptima posición.

Con el triunfo de Dani Muñoz en la carrera portuguesa y con todo por resolver en el Circuit Ricardo Tormo, quien logre imponerse este domingo en Cheste entre González y Guevara se proclamará campeón del mundo de Moto2, en un cierre en el que también llegan con cuentas pendientes en la zona alta Iván Ortolá (tercero con 230,5 puntos), Dani Holgado (cuarto con 225) y David Alonso (quinto con 217).

MÁXIMO QUILES CIERRA SU TEMPORADA TRIUNFAL EN MOTO3

En Moto3, el ya campeón del mundo Máximo Quiles (CFMOTO) afronta la última cita del año con 417 puntos tras conquistar en Portimao su duodécima victoria de la temporada, con una amplia ventaja sobre el subcampeón David Almansa (266 puntos), que aseguró la segunda plaza de la general en tierras portuguesas, y sobre Álvaro Carpe (tercero con 224) y Brian Uriarte (cuarto con 217).