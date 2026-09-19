Martín gana la esprint de Red Bull Ring y se sitúa líder en solitario de MotoGP

Jorge Martín en Red Bull Ring - Fabio Averna / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) ha conquistado este sábado la victoria en la carrera al esprint de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimoquinta prueba del Mundial de motociclismo, y se ha aupado al liderato de la general por delante de Marc Márquez (Ducati), segundo en la prueba corta, mientras que el checo Filip Salac (Kalex) y el español Brian Uriarte (KTM) han firmado las poles de Moto2 y Moto3, respectivamente.

El madrileño, que acudía a Red Bull Ring con los mismos 274 puntos que Márquez, firmó un sábado perfecto en el que se adjudicó la pole y el triunfo al esprint, todo a pesar de caer hasta la octava posición en la salida. Su resultado le permite alcanzar las 286 unidades, tres más que el de Cervera. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero este sábado, se afianza en la tercera plaza de la general.

Una vez apagados los semáforos en Spielberg, una colada del 'poleman' Martín en la chicane, que cayó hasta la octava plaza, permitió al eneacampeón auparse al liderato en la frenada de la curva 2. A su vez, Acosta adelantó poco después al '93' para situarse en cabeza de carrera.

El murciano afianzaba su primer puesto a ritmo de vuelta rápida, mientras el de San Sebastián de los Reyes se afanaba en recuperar posiciones; en la vuelta 7 ya era tercero, y un giro más tarde adelantaba a Márquez para ser segundo y quedarse como líder en solitario del campeonato.

Por delante solo quedaba Acosta, que parecía inalcanzable, pero una caída en la curva 2 a tres vueltas del final, que le hizo descender hasta el decimotercer lugar, acabó con sus esperanzas de reinar en la esprint. El camino se allanaba para Martín, que finalmente celebró su cuarta victoria al esprint del año.

Alex Márquez (Ducati) completó el 'Top 5' por detrás del japonés Ai Ogura (Aprilia). Fermín Aldeguer (Ducati) concluyó octavo, en los puntos, mientras que Pol Espargaró (KTM) fue decimocuarto, Alex Rins (Yamaha) decimoctavo y Raúl Fernández (Aprilia) decimonoveno.

Antes, Martín se había garantizado la pole por delante de Marc y de Acosta. Alex Márquez acabó la Q2 sexto, mientras que Aldeguer fue duodécimo. Fernández acabó decimocuarto, por delante de Espargaró, y Rins terminó vigésimo.

SALAC, UNDÉCIMO PILOTO EN LA POLE EN MOTO2

Mientras, el checo Filip Salac (Kalex) se aupó a lo más alto de la clasificación de Moto2 y saldrá primero este domingo, comandando la primera línea de parrilla, desde la que también partirán el líder del campeonato, Manu González (Kalex), y el también español Alex Escrig (Forward).

Además, Iván Ortolá (Kalex), tercero de la clasificación, iniciará la prueba cuarto, justo por delante del segundo del Mundial, Izan Guevara (Boscoscuro), quinto. Alonso López (Kalex) comenzará séptimo, José Antonio Rueda (Kalex) lo hará noveno y Dani Holgado (Kalex), décimo.

Dani Muñoz (Kalex) partirá desde el decimoséptimo lugar; Alberto Ferrández (Boscoscuro) desde el decimonoveno; Arón Canet (Boscoscuro) desde el vigésimo; Sergio García Dols (Kalex) desde el vigésimo segundo; Xabi Zurutuza (Forward) desde el vigésimo cuarto; Marcos Ramírez (Forward) desde el vigésimo sexto; y Adrián Huertas (Kalex) desde el vigésimo séptimo.

URIARTE MANDA EN MOTO3

Por último, en Moto3, el 'rookie' Brian Uriarte (KTM) se llevó la pole con un registro de 1:39.544 y liderará una primera fila íntegramente española en Red Bull Ring, junto a David Almansa (KTM), dominador de la 'Practice' del viernes y segundo clasificado del campeonato, y de Álvaro Carpe (KTM), tercero de la general.

El líder de la cilindrada pequeña, Máximo Quiles (KTM), arrancará cuarto, mientras que Joel Esteban (KTM) saldrá octavo, justo por delante de David Muñoz (KTM) -que tuvo que pasar por la Q1-; Adrián Fernández (Honda) comenzará decimocuarto; Adrián Cruces (KTM) arrancará decimosexto; Marcos Uriarte (KTM) vigésimo primero; y Jesús Ríos (Honda), vigésimo cuarto.