Martín, Ogura y Márquez reanudan en Silverstone el Mundial más reñido

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BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de motociclismo retoma este fin de semana la competición tras el parón veraniego con el Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima cita de la temporada, en un Circuito de Silverstone que abrirá la segunda mitad del campeonato con una lucha por el título más apretada que nunca, con apenas 24 puntos separando a los cinco primeros clasificados.

El español Jorge Martín (Aprilia Racing) defenderá el liderato con 221 puntos, aunque su ventaja se ha reducido al mínimo tras las últimas carreras. El madrileño aventaja en tan solo 14 puntos al japonés Ai Ogura (Trackhouse Aprilia), en 18 al nueve veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati Lenovo), en 20 al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) y en 24 a Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), en una clasificación sin precedentes a estas alturas.

Martín ha cimentado su liderato en una notable regularidad, aunque desde su doble victoria en Le Mans no ha vuelto a dominar con la misma autoridad. En cambio, Marc Márquez llega lanzado tras imponerse con autoridad en Sachsenring, donde firmó su tercera victoria en las cuatro últimas carreras y redujo todavía más la distancia respecto al liderato, mientras que Ogura atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva, con una victoria en Assen, un segundo puesto en Alemania y siendo el piloto que más puntos ha sumado desde el GP de España.

También buscarán acercarse a la pelea por el título pilotos como Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia), a 49 puntos del liderato, Pedro Acosta (KTM), a 60, y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), a 65 tras aprovechar el parón para someterse con éxito a una intervención en el antebrazo derecho. Además, Álex Márquez (Gresini Ducati) regresa recuperado físicamente con el objetivo de volver a luchar por el podio, mientras Iker Lecuona sustituirá al lesionado Fermín Aldeguer en el equipo italiano y Pol Espargaró volverá a competir como sustituto del también lesionado Maverick Viñales en KTM.

Silverstone, uno de los trazados más rápidos y exigentes del calendario, suele ofrecer carreras imprevisibles y contará este año con el aliciente de que ha tenido once ganadores distintos en sus once últimas ediciones. Bezzecchi defenderá la victoria lograda el pasado año con Aprilia, mientras que Bagnaia ganó allí en 2022, Marc Márquez lo hizo en 2014, Enea Bastianini también sabe lo que es imponerse en el trazado británico y Álex Márquez llega con el recuerdo de su triunfo en la carrera al sprint de 2025.

En Moto2, el español Manuel González (Kalex) reanudará la temporada como sólido líder del campeonato con 195,5 puntos y una ventaja de 51,5 sobre Izan Guevara (Boscoscuro), mientras Iván Ortolá y Dani Holgado intentarán confirmar su crecimiento tras protagonizar el duelo por la victoria en el último Gran Premio de Alemania.

Por su parte, Moto3 llegará a Silverstone con Máximo Quiles (KTM) al frente de la clasificación tras ampliar todavía más su ventaja antes del parón estival. El murciano buscará un nuevo triunfo frente a Brian Uriarte (KTM), segundo del Mundial, y Matteo Bertelle (KTM), en un campeonato que continúa dominando con autoridad el piloto español.