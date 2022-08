Maverick Viñales: "Me veo capaz de conseguir victorias con Aprilia e intentar luchar por el título"

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto española de MotoGP Maverick Viñales (Aprilia) aseguró este miércoles que se ve "capaz de conseguir victorias" para "intentar luchar por el título" esta temporada, ya que ve "mucho margen de mejora" tanto por su parte "como en la fábrica", al mismo tiempo que confesó que ha mejorado en "disciplina".

"Vamos a ganar, lo sé, voy a estar delante, luchando. Pero es un proceso. Más tiempo o menos tiempo, no lo sé. Pero tal y como he estado entrenando y como me siento, me veo capaz de conseguir victorias con Aprilia e intentar luchar por el título", afirmó el piloto, en declaraciones al programa 'Motorhome' de DAZN.

El catalán insistió en que está en el mejor sitio posible para lograr sus objetivos, gracias al "potencial de Aprilia", que lo sintió "desde el primer día". "Todavía hay mucho margen de mejora, tanto por mi parte como en la fábrica. Al final, estamos acostumbrados a marcas que han ganado mucho y saben cómo hacerlo, y Aprilia siempre ha ganado mucho en categorías anteriores, pero ahora que está ganando en MotoGP, van a ir hacia arriba", comentó.

"Tanto Aleix (Espargaró) como Aprilia están haciendo un campeonato espectacular. No están dejando nada, lo están dando todo y podemos jugar una buena baza en equipo, estoy seguro. Preparamos muy bien las carreras. En varios circuitos hemos hecho buenos resultados gracias a ir juntos. Y así los dos vamos creciendo superrápido", comentó sobre las opciones de su compañero de equipo, en plena pugna por el liderato del Mundial con el francés Fabio Quartararo.

"Esa es la mentalidad y creo que es el secreto de nuestro equipo. Trabajamos como uno. Sabemos que el objetivo es intentar hacer campeón a Aprilia", añadió.

En 'Motorhome', Viñales recalcó precisamente la buena sintonía que mantiene con Aleix Espargaró, con quien tiene una relación "de mucha confianza", porque con él "siempre ha sido muy fácil todo", desde 2015 hasta ahora. "Y va a ser así, porque aparte de correr en moto, que lo adoramos, juntos encajamos mucho", celebró sobre un aspecto que considera "especial" y "divertido". "No me ha sucedido con nadie más", reveló.

"Algo que he mejorado mucho es tener muchísima más disciplina, ser más duro, más rudo en todos los entrenamientos y eso hace que mejores", comentó sobre su experiencia en el Mundial, antes de centrarse en su etapa en Yamaha. "Cada época tiene su momento, su manera de ser. Yo creo que ahora estoy en el momento correcto, en la situación correcta, con Aprilia, y en una situación en mi vida perfecta", puntualizó.

Este fin de semana, el Mundial llega a Austria, una cita que el año pasado estuvo marcada por la polémica, puesto que Yamaha dejó al catalán sin competir. Ahora, Viñales ve como un "sueño" ganar Red Bull Ring. "Sería un objetivo cumplido tras muchas horas de trabajo y de sufrimiento", concluyó, consciente de que tiene "una cuenta pendiente con ese circuito".