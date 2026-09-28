Maverick Viñales vuelve en el GP de Japón tras su lesión de hombro

Archivo - El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (KTM) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Maverick Viñales volverá a competir este fin de semana en el Mundial de MotoGP con el Red Bull KTM Tech3, con motivo del Gran Premio Motul de Japón, después de permanecer varias carreras alejado de la competición por una lesión de hombro.

Viñales no compite desde el Gran Premio de Alemania, disputado en julio, después de sufrir complicaciones relacionadas con una lesión previa en el hombro y someterse a una intervención quirúrgica correctiva a principios de año. Desde entonces, el piloto ha seguido un programa de rehabilitación junto a su equipo médico, KTM y Tech3.

Tras las últimas evaluaciones médicas y físicas, Viñales ha recibido autorización para regresar a la competición y volverá a compartir el box del Tech3 con Enea Bastianini en Motegi, en la decimosexta cita del Mundial. Durante su ausencia, el piloto probador y reserva de KTM Pol Espargaró ocupó su lugar en Silverstone, Aragón, Misano y Austria.

"Estoy muy contento de poder decir, por fin, que vuelvo a las carreras. Los últimos meses han sido un proceso largo y he trabajado duro cada día para llegar hasta aquí", explicó Viñales, que reconoció que todavía no está "al cien por cien", aunque se siente preparado para dar "el siguiente paso".

"En Motegi se tratará de ir avanzando paso a paso, evaluar mi estado físico y recuperar sensaciones sobre la moto", añadió el piloto español, que agradeció el trabajo y el apoyo recibido durante su recuperación y aseguró estar deseando "volver a subirme a la moto y volver a competir" además de señalar que ha trabajado para regresar a la parrilla cuanto antes.

Mientras, el 'team manager' del Red Bull KTM Tech3, Nicolas Goyon, destacó que la prioridad del equipo ha sido que Viñales completase su recuperación "en lugar de precipitar el proceso". "Ha sido un camino más largo de lo que esperábamos inicialmente, pero Maverick ha trabajado muy duro durante toda su rehabilitación, y es fantástico verle ahora listo para volver a la parrilla", afirmó.

Goyon advirtió de que el regreso después de un periodo de ausencia tan prolongado requerirá tiempo para recuperar el ritmo y aseguró que el equipo apoyará al piloto durante todo el fin de semana para que pueda avanzar "paso a paso". "Es fantástico para todo el equipo volver a tener a nuestra alineación de pilotos al completo", concluyó.