Máximo Quiles: "Llevo toda la vida trabajando para cumplir este sueño"

Archivo - El piloto español de Moto3 Máximo Quiles (KTM), posa para su patrocinador Estrella Galicia 0,0. - ESTRELLA GALICIA 0,0 - Archivo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Máximo Quiles (KTM), que este domingo se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 con su victoria en el Gran Premio de Indonesia, ha asegurado que lleva "toda la vida trabajando" para cumplir este "sueño", pero ha advertido de que espera "seguir creciendo" para conseguir "nuevas metas".

"Es increíble, estoy muy contento. Llevamos toda la vida trabajando para llegar hasta aquí y cumplir este sueño. Es un objetivo que por fin se hace realidad, pero queremos seguir creciendo y luchar por nuevas metas", señaló en declaraciones a los medios oficiales de Estrella Galicia 0,0, de la que es embajador.

Además, el murciano, de 18 años, solo piensa ahora en celebrar el título, antes de afrontar las cinco carreras que restan de Campeonato del Mundo. "Ahora, sin embargo, toca celebrar este momento tan especial y compartirlo con todos los que han formado parte del camino, especialmente mi familia y equipo", indicó.

Por su parte, Marc Márquez, también embajador de Estrella Galicia 0,0, felicitó al nuevo campeón. "Quiero felicitar a Máximo Quiles por el título de Moto3. Lo ha conseguido a lo grande, ganando; ¡a lo campeón!", apuntó el de Cervera, que lo fichó para su agencia de representación, Vertical.

"Lo de Máximo Quiles ha sido algo único. Ha continuado su progresión y hecho un año a lo campeón, marcando estilo y maneras. Podría decir que le hemos ayudado, pero, al final, cuando uno tiene talento, lo hace solo. Es un piloto con mucho carácter que dará que hablar y puede marcar una época", expresó.

Por otra parte, el catalán habló de su carrera de MotoGP, en la que terminó sexto y perdió el liderato de la general en favor de Jorge Martín (Aprilia). "Hoy el resultado para mí ha sido 'cero puntos' respecto a Martín y '+ 3 puntos' sobre Bezzecchi. Este es el balance del fin de semana, así que estoy supercontento", manifestó.

"Si me lo dicen el jueves, lo hubiera firmado. Sabíamos que aquí serían rápidos, pero uno tiene que ir con lo que tiene. Lo he hecho todo el fin de semana, he gestionado riesgos y beneficios y he visto cuándo no podía más. He intentado sacar el máximo y mantenerme cerca de Ogura y de Acosta, pero ha sido complicado", finalizó.