Máximo Quiles: "Desde pequeño he sido un loco de Marc Márquez"

Archivo - El piloto español de Moto3 Máximo Quiles (KTM), posa para su patrocinador Estrella Galicia 0,0. - ESTRELLA GALICIA 0,0 - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Máximo Quiles (KTM) confesó que "desde pequeño" es "un loco de Marc Márquez", que ahora forma parte de su equipo profesional, algo que le genera "cero presión", al mismo tiempo que reconoció que "es bonito llegar a la gira asiática y saber que tienes oportunidades de ganar el título" de su categoría.

"Empezamos a finales de 2022. Se corrió la Rookies Cup en Valencia porque se canceló un Gran Premio. Recuerdo que gané la carrera y después mi padre me dijo que había hablado con Marc (Márquez) y que él quería ayudarnos; fueron muchas emociones a la vez. Antes de eso se ve que ya tenía un ojo puesto en mí. Una vez me lo crucé por el 'paddock' y me dio un consejo muy bueno sobre la derrota", relató en una entrevista compartida por su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

Ese consejo de Marc Márquez llegó después de una caída. "Yo era muy pequeño y me vio llorando; me paró y me dijo: 'tranquilo, Máximo, de las victorias no se aprende igual que de las derrotas; de estas últimas se aprende mucho más. Quédate con el aprendizaje de hoy'. Fue muy especial. En 2022, a finales, me llamó y ahí empezó todo", agregó.

Contar con los consejos del de Cervera genera en Quiles "cero presión". "Me motiva y me gusta que Marc esté encima. Cuando era más joven, me notaba un poco más presionado, pero actualmente es al revés; me motiva tener a Marc cerca de mí. Sé que me va a ayudar en todo y que cada error que haya cometido él, no dejará que lo cometa yo también, así que tenerlo al lado es muy positivo", aplaudió.

"Desde pequeño he sido un loco de Marc. Me acuerdo de ver las carreras en 2013, 2014 y 2015. Ha sido siempre mi ídolo desde pequeño y él es quien me ha inspirado. Si ahora lo tengo cerca y me da consejos, imagínate lo que siento", reveló.

Del siete veces campeón de MotoGP se queda con "las ganas, el hambre, el instinto que tiene de nunca darse por vencido y hacer cosas inhumanas". "Eso es lo que más me inspira, las locuras que hace y que hacía cuando se caía y se subía a la moto. De pequeño yo decía: 'guau, no se rinde'. Ahora que he ido creciendo y he visto todo lo que él ha pasado con el hombro, estoy aprendiendo que siempre intenta no centrarse en lo negativo. No está al cien por cien, pero sigue luchando y esas ganas de gladiador motivan mucho", comentó.

"Yo sabía que cuando él ha tenido lesiones, ha querido volver con muchas ganas. Y de eso he aprendido. Él me daba consejos, también Nico (Terol) en el equipo Aspar. Yo tenía muchas ganas de volver después de mi lesión -cuando sufrió una fractura en la clavícula durante el Gran Premio de Gran Bretaña hace dos meses- y en el GP de Aragón fui de menos a más y terminé ganando la carrera. Siento que estoy aprendiendo mucho", añadió.

Por esa lesión, Quiles ha aprendido "mucho sobre la recuperación, sobre el momento de la caída, sobre cometer el error de querer más cuando no toca". "Una sesión clasificatoria no da puntos, no vas a ganar nada por salir primero o quinto en Moto3. Me di cuenta de que no merecía la pena arriesgar tanto. Hay que ir de menos a más y eso es algo que te hace mejorar mucho", analizó.

"Tengo más experiencia, han pasado más cosas. A la hora de trabajar con la moto, he mejorado, soy más maduro y cada vez la entiendo mejor. Al final todo va sumando un poco, también el cúmulo de errores que he cometido durante este año y el pasado. También hay experiencias positivas de las que he aprendido. Cuando ganas y luego viene un mal momento, o cuando estás en un mal momento y viene una victoria, todo eso te hace aprender muchísimo", prosiguió.

Respecto a la presente temporada, el murciano, de 18 años, confesó que "ya desde el año pasado estaba la presión de que este año" el título tenía que ser suyo". "Todos decían eso. Pero yo he seguido con los pies en el suelo porque, de un año para otro, pueden cambiar mucho las cosas. Esta temporada sabía que podía luchar desde la primera carrera. Cuando vi que estábamos luchando, dije: 'venga, hay posibilidades', pero siempre con los pies en el suelo y con cabeza, yendo carrera a carrera", apuntó.

"Siempre es bonito llegar a la gira asiática y saber que tienes oportunidades de ganar el título. Sé que puedo conseguirlo y las ganas están ahí, pero no me quiero saturar. Si llega el próximo fin de semana, bien; si no, que llegue cuando tenga que llegar. Sea donde sea. Cero presión y a disfrutar", expresó el murciano, que será campeón del mundo de Moto3 si gana este domingo el Gran Premio de Indonesia.

Finalmente, Quiles, que se define como un piloto "diferente" y que fuera de la pista puede ser "un poco chalado", deseó "haber sido campeón del mundo ya varias veces" en los próximos cinco años, así como "estar en MotoGP y tener un par de títulos". "Son objetivos muy difíciles, pero también me gusta poner el listón alto. Es algo que me motiva, pero hay que ser realistas y saber que no es posible ganar todo", concluyó.