Miguel Oliveira: "Lo que le pasó a Martín hizo que me tomara con más calma la vuelta en Le Mans"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto portugués de MotoGP Miguel Oliveira (Yamaha) no esconde que se tomó "con más calma" su vuelta a la acción en el Gran Premio de Francia tras superar una complicada lesión de ligamentos en el hombro izquierdo después de ver lo que le había sucedido al español Jorge Martín (Aprilia), y muestra su satisfacción por recalar en la marca japonesa, que está intentando construir un proyecto "muy sólido y de gran ambición".

"Había pensado en volver antes, pero simplemente no lo he hecho por incapacidad física; no porque Martín quizás hubiera vuelto demasiado pronto. Pero sí, lo que le ocurrió hizo que me tomara con más calma la vuelta en Le Mans, siempre con pasos sólidos. No intenté hacer más de lo que el físico me permitía para no dejar que la frustración se cruzase en mi camino. La verdad es que, desde fuera, vivir lo que ha vivido Martín me ha ayudado, sin duda", admitió Oliveira en una entrevista facilitadas por Estrella Galicia 0,0.

El luso no esconde que al madrileño le ha podido pesar ser el actual campeón del mundo y ser "la referencia". "Estar en esa posición te hace querer acelerar las cosas, pero no te puedes saltar etapas. Si lo intentas, seguramente a lo largo del camino tendrás algún sinsabor y lo que yo intento hacer desde mi experiencia volviendo de las lesiones, es justamente eso, intentar no saltarme ninguna etapa", advirtió.

En Le Mans, se topó "con debilidades, sobre todo a la hora de poner la moto en la curva en curvas de izquierda", el lado afectado de su lesión, pero celebró como "una victoria" el haber podido correr "después de tanto tiempo sin montar en moto". "Me ha venido muy bien psicológicamente, ha sido un plus de energía brutal para volver a competir, que es lo que me apasiona", remarcó.

"En el tiempo que he estado en casa ha habido momentos donde la recuperación iba un poquito más lenta y ahí, no es que pierdas la motivación, porque eso nunca, pero sí te vienes un poquito abajo de energía, piensas siempre un poquito más en lo peor y esos son los momentos más duros, pero afortunadamente sales de ellos rápido porque mi entorno también me ayuda", añadió.

Oliveira llegó incluso a ir segundo el domingo, aunque sólo se percató cuando le adelantó Marc Márquez (Ducati). "Entonces empecé a hacer cuentas y me dije: 'Igual tengo una oportunidad muy buena de puntuar'. Pero en condiciones tan difíciles, con tan poco agarre, fue muy complicado acabar", lamentó.

De cara a este fin de semana en Silverstone (Inglaterra), Oliveira le ilusiona "volver a competir" y "retomar la evolución" con su moto y su equipo. "Volver después de la lesión es un poco como empezar de cero, así que ir a Silverstone ahora mismo es un paso más en esa dirección, estar bien físicamente y cada vez más unido al equipo. Lo que espero de la temporada es esto, estar cada vez más cerca, puntuando. Estar entre los 10 primeros sería un gran resultado ahora mismo, sobre todo en la carrera del domingo", puntualizó.

Ya de cara al futuro, estará el Gran Premio de Portugal, el penúltimo de la temporada y al que considera que llegará "en la mejor forma posible". "Creo que estaré ya mucho más hecho a la moto, con el setting, y llegar a ese momento, a final de campeonato, y tener un Gran Premio de casa, es una gran alegría. Como siempre, cada año espero hacerlo bien delante de mis fans y dar un buen espectáculo", deseó el portugués.

Este es feliz de contar con el apoyo de sus paisanos. "Tengo mucha suerte por ser portugués. A lo mejor desde fuera se podría ver como una debilidad, ya que no vienes de una gran cultura motociclista y ha sido muy difícil llegar, pero ahora mismo tener esa afición detrás te motiva", indicó.

"A veces es complicado ver que la gente te apoya porque siempre estás dando vueltas por el mundo, con tu equipo, con tu familia, con tus entrenamientos, y siempre estás ocupado con estas cosas y no tienes oportunidad realmente de parar y ver quién está a tu lado. Ahora, con el parón por esta lesión, he entendido que tengo mucho apoyo y esto me da mucha motivación para hacerlo bien por mí, pero también por ellos, porque se lo merecen", añadió.

ELOGIOS A YAMAHA

De todos modos, ve complicado el relevo en su caso. "Todavía estamos un poquito lejos. Yo me siento una referencia, pero los tiempos van cambiando, las necesidades de los pilotos ya son muy diferentes de las que tenía cuando estaba en ese mismo momento y los niños hoy en día se están buscando otras vías para llegar a los Mundiales. Veo mucho potencial para hacerlo bien, eso sí, pero en este momento nos está costando encontrar a ese nuevo piloto portugués", se sinceró.

Por otro lado, sobre su cambio a Yamaha, el portugués se ve "muy, muy motivado". "Desde el primer test el año pasado en Barcelona entendí que estaba en un equipo muy bueno a nivel humano. Como lo tienen organizado, es simplemente brutal y entiendes muy fácilmente por qué han sido campeones del mundo, porque tienen un equipazo. La gente marca mucho la diferencia y ese el motivo por que han salido adelante con tan buenos resultados en los últimos años", subrayó.

"Lo que están intentando construir en Yamaha es muy sólido y de gran ambición. Entiendes rápidamente que Yamaha también está poniendo mucho de su parte y esto a un piloto le deja supermotivado e ilusionado con lo que tiene por delante. Sabemos que ahora la moto no está para hacer los resultados que nos estamos proponiendo, pero el camino es ascendente. Estamos muy motivados e ilusionados con este proyecto de cara al futuro", agregó al respecto.

Y en este paso, tiene el apoyo de Estrella Galicia 0,0. "Para mí fue una gran alegría saber desde el primer momento que seguiría a mi lado este año. Es un poco como cambiar de casa, pero saber que te llevas contigo tus cosas y las personas que tienes cercanas a ti. Esa fue la sensación al poder seguir con EG 0,0 este año también en Yamaha. Estoy seguro de que, a medio y largo plazo, nos dará muchas alegrías, y espero lógicamente poder compartirlas con Estrella Galicia 0,0", remarcó.

En este sentido, cree que le une a la marca cervecera "la pasión". "Estrella Galicia 0,0 puede estar a mi lado en el mundo del deporte y eso crea un vínculo entre nosotros y hace que la relación salga adelante de forma muy natural. El inconformismo también, seguramente, porque tenemos que estar superándonos cada día con nuestros desafíos. Así es en MotoGP y también en la vida, cuando te propones un objetivo, tienes que ir a por ello y te tienes que superar", detalló.