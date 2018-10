Mir: "Tenía muchas ganas de volver a subir al podio después de pasar momentos complicados"

Publicado 28/10/2018 12:36:39 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que ha terminado segundo a 36 milésimas de Brad Binder en el Gran Premio de Australia, ha reconocido que tenía "muchas ganas" de "volver a subir al podio", sobre todo "después de pasar momentos complicados en las últimas tres carreras".

"Este podio es muy especial para mí porque aquí gané el Campeonato del Mundo de Moto3 la pasada temporada. Volver a subir al podio, después de pasar momentos complicados en las últimas tres carreras, es algo de lo que realmente tenía muchas ganas. Quiero dar las gracias a mi equipo porque me ha ayudado mucho, tanto en los momentos buenos como en los malos. Ahora quiero seguir en esta línea en las dos últimas carreras y luchar por la victoria", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"He tenido un ritmo fuerte durante todo el fin de semana, pero no lograr una vuelta rápida me penalizó en la sesión clasificatoria. Sin embargo, tenía claro que contaba con un extra para las últimas vueltas de carrera. Ahora debemos trabajar para mejorar en las clasificatorias", añadió.

Por su parte, su compañero Àlex Márquez, que terminó séptimo, explicó que se concentró en "mantener" su ritmo y "terminar". "Después de la caída de ayer, he podido rodar deprisa en el 'warm up'. Sin embargo, en la carrera no me he sentido igual de cómodo que esta mañana y me he concentrado en mantener mi ritmo y terminar la carrera, aunque no ha sido suficiente para estar en el grupo de cabeza. Tenemos que mejorar las sensaciones en carrera pero, después de lo que pasó ayer en la clasificatoria, estoy contento por los puntos que hemos sumado", concluyó.