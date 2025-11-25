Monlau destaca la "solidez" de su alianza con Estrella Galicia 0,0 para formar a pilotos que "hoy están en la élite"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Monlau Motorsport, Jaime Serrano, destacó este martes la "solidez" de su alianza con Estrella Galicia 0,0 para "formar y disfrutar de pilotos que hoy están en la élite", en referencia a Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda, campeones de MotoGP, Moto2 y Moto3, respectivamente.

"Poder acompañar y apoyar a los pilotos desde sus inicios es un factor clave para su evolución y éxito futuro. Gracias a la solidez de la alianza que conforman Estrella Galicia 0,0 y Monlau Motorsport desde ya hace más de una década, hemos podido formar y disfrutar de pilotos que hoy están en la élite del motociclismo y que se han convertido en campeones del mundo", expuso Jaime Serrano, CEO de Monlau Motorsport.

Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda, tres pilotos que iniciaron su trayectoria deportiva en Monlau Motorsport y que formaron parte de su estructura de formación durante varios años, se han proclamado campeones del mundo en 2025. "Un éxito sin precedentes que consolida el proyecto conjunto de Monlau Motorsport y Estrella Galicia 0,0 como una referencia mundial en la detección y formación de jóvenes talentos del motociclismo", destacó un comunicado de la marca cervecera.

En 2011, Estrella Galicia 0,0 se unió al modelo de formación de Monlau con el objetivo de crear una estructura integral que acompañara al piloto desde la base hasta el Mundial de MotoGP, para impulsar así la participación de jóvenes pilotos en el FIM JuniorGP, a través de una alianza que es "garantía de compromiso, trabajo, pasión y búsqueda de la excelencia para el desarrollo deportivo de las futuras estrellas del motociclismo".

Los tres actuales campeones del mundo de motociclismo fueron formados íntegramente en estructuras 100% Monlau, recorriendo todas las etapas del programa educativo, técnico y deportivo desarrollado por la escuela de referencia en 'motorsport'.

Marc Márquez comenzó su andadura con Monlau en 2005, logrando ese mismo año su primer título en el Campeonato de Cataluña de Velocidad de 125 GP con el Team RACC Caja Madrid. En 2006, revalidó el título autonómico y debutó en el Campeonato de España de Velocidad (CEV) con el Team Monlau Competición, donde fue octavo.

En 2007 compitió con KTM en el CEV, firmando una novena posición final. Ya en 2011, de la mano del Team Catalunya Caixa (estructura 100% de Monlau) fue subcampeón del mundo de Moto2 y 'rookie' del año, antes de conquistar el título mundial en esa misma categoría en 2012. Unos prometedores primeros pasos que le permitieron convertirse en uno de los mejores pilotos con siete títulos en MotoGP, el último obtenido este año con el Ducati Lenovo Team.

El brasileño Diogo Moreira inició su trayectoria con el School Team de Monlau en 2017, destacando en campeonatos nacionales con un cuarto puesto en 85GP y un subcampeonato en Moto4 en 2018. Su progresión continuó en 2019 en la categoría European Talent Cup de la mano del Talent Team Estrella Galicia 0,0, donde fue sexto.

Posteriormente, con el Junior Team Estrella Galicia 0,0, firmó dos temporadas muy sólidas en JuniorGP con una 11ª posición en 2020 y 2021. En 2022 dio el salto al Mundial de MotoGP, en la categoría de Moto3, en una evolución culminada este año con el título de campeón del mundo de Moto2 con el Italtrans Racing Team.

Por su parte, José Antonio Rueda siguió un recorrido formativo ejemplar dentro de la escuela Monlau. En 2017 fue tercero en el Campeonato de España 85GP con el School Team de Monlau, y, en los dos años siguientes, finalizó cuarto en la European Talent Cup con el Talent Team Estrella Galicia 0,0.

Tras su paso al Junior Team Estrella Galicia 0,0, progresó hasta lograr el título de JuniorGP en 2022, que lo impulsó al Mundial de MotoGP al año siguiente. Entre los diez mejores en sus dos primeras temporadas con el Red Bull KTM Ajo, en 2025 se ha mostrado insuperable en Moto3 con el título de campeón del mundo.

"Su estructura profesional y pedagógica abarca desde la formación técnica en sus aulas hasta el trabajo de alto nivel en boxes, con una atención especial a la preparación física, mental y humana del piloto. Esta metodología, reconocida internacionalmente y avalada por numerosos títulos, permite que los jóvenes deportistas adquieran una base sólida para competir con garantías al más alto nivel", destacó el comunicado.