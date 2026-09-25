MotoGP estrena la era de las 850cc en 2027 con 22 Grandes Premios y tres citas en España

Calendario del Mundial de motociclismo 2027 - MOTOGP

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de motociclismo afrontará en 2027 una nueva era con la entrada en vigor de las motocicletas de 850cc y un calendario de 22 Grandes Premios en cinco continentes, con tres citas en España en Jerez, Catalunya y Valencia, que volverá a albergar la última prueba del campeonato, según anunciaron este viernes MotoGP y Dorna.

La temporada comenzará en el circuito de Buriram, en Tailandia, del 5 al 7 de marzo, y concluirá en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste del 26 al 28 de noviembre, mientras que las principales novedades del calendario son el regreso de Argentina, con el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires como sede de la cuarta cita, y el estreno del circuito urbano de Adelaida, que acogerá la penúltima prueba del año en Australia.

En España, el Gran Premio de España se disputará en Jerez, el de Catalunya tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya y la Comunitat Valenciana volverá a poner el cierre al campeonato en Cheste, manteniendo así tres Grandes Premios en territorio español en una temporada que también contará con las citas de Brasil, Estados Unidos, Catar, Francia, Italia, Hungría, Chequia, Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña, San Marino, Austria, Japón, Indonesia, Malasia y Portugal.

El campeonato estrenará además un reglamento técnico que reducirá la cilindrada de los motores de 1.000 a 850cc, limitará la aerodinámica y eliminará los dispositivos de regulación de altura, mientras que Pirelli sustituirá a Michelin como proveedor único de neumáticos, cambios que marcarán el inicio de una nueva etapa en la categoría reina.

El calendario combinará así escenarios clásicos del Mundial con los nuevos destinos de Buenos Aires y Adelaida, después de que Argentina regrese al campeonato y Australia traslade su cita de Phillip Island al nuevo trazado urbano de Adelaida, mientras que el Mundial mantendrá su formato de 22 Grandes Premios y extenderá la competición de marzo a noviembre.