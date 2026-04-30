MotoGP no tendrá pilotos invitados ('wildcards') a partir de 2027

Dani Pedrosa, probador del equipo Red Bull KTM Factory Racing, durante los test oficiales de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto (Jerez de la Frontera, España) el 27 de abril de 2026 - Europa Press/Contacto/Nuno Reisinho

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de motociclismo eliminará las participaciones de pilotos invitados ('wildcards') en la categoría reina de MotoGP a partir de la temporada 2027, una de las principales decisiones adoptadas por la Comisión de Grandes Premios, que además ha vetado con efecto inmediato que estas inscripciones utilicen ya en 2026 las futuras motos de 850cc.

Según informó este viernes la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la supresión de las 'wildcards' en MotoGP será total y afectará a todos los fabricantes independientemente de su rango de concesiones, mientras que esta figura sí se mantendrá en Moto2 y Moto3.

Además, la Comisión ha determinado que las 'wildcards' que participen en 2026 no podrán emplear maquinaria con especificaciones de 2027, cerrando así la puerta a que los fabricantes adelanten el desarrollo en competición de las nuevas motos de 850cc.

Con esta decisión, pilotos históricos españoles como Dani Pedrosa (KTM), Pol Espargaró (KTM) o su hermano Aleix Espargaró (Honda), retirados a nivel profesional pero que formaban parte del equipo de pruebas de sus equipos, ya no podrán volver a competir en Grandes Premios de forma aislada.

En el plano operativo, también se introduce un cambio inmediato en el procedimiento de salida: tras declararse un 'Start Delayed' en parrilla, la cuenta atrás para la vuelta de calentamiento se reanudará desde el panel de cinco minutos, en lugar del de tres.

Por otro lado, se confirmó que el sistema de monitorización de la presión de los neumáticos seguirá vigente en MotoGP también en 2027.

En Moto2 y Moto3, la Comisión ha autorizado el uso de monitores de frecuencia cardíaca como sensor opcional, y ha introducido además aclaraciones en la normativa sobre test adicionales para pilotos de MotoGP tras lesión y sobre la homologación electrónica, en particular en lo referente a la unidad de medición inercial (IMU).