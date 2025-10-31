Noah Dettwiler "está despierto" y ha sido trasladado a una clínica privada en Kuala Lumpur

Archivo - Noah Dettwiler, durante una carrera. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto suizo Noah Dettwiler, del equipo CIP Green Power, "está despierto y se comunica con su familia y los médicos" después del grave accidente sufrido el pasado domingo durante el Gran Premio de Malasia en la categoría de Moto3, habiendo sido trasladado este viernes a una clínica privada en Kuala Lumpur.

"El miércoles los médicos anunciaron que su estado ya no era crítico y, desde entonces, ha continuado mejorando notablemente. Tras realizarle radiografías adicionales, los médicos también detectaron una fisura en el cuello. Necesitará usar un collarín cervical durante algunas semanas para estabilizarlo", recordó el CIP Green Power en una nota de prensa.

"Actualmente está despierto y se comunica con su familia y los médicos. Hoy temprano ha podido salir de la unidad de cuidados intensivos y ha sido trasladado a una clínica privada en Kuala Lumpur para continuar su recuperación", informó el equipo en ese comunicado.

"Necesitará someterse a otra cirugía en la pierna, pero aún no está claro cuándo podrá regresar a Suiza ni si la operación se realizará en Malasia o después de su repatriación", subrayó el CIP Green Power antes de dar las gracias por el trato dado a Dettwiler desde su accidente.

"En nombre de la familia y de todo el equipo, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al personal médico del circuito, así como a todo el personal del Circuito Internacional de Sepang y del hospital de Kuala Lumpur, por su profesionalismo, excelente apoyo y atención", dijo el texto.

"También queremos agradecer a todos los numerosos mensajes de apoyo recibidos de todo el 'paddock' y de todo el mundo. Su familia y todos nosotros los apreciamos profundamente", añadió el CIP Green Power, que también se refirió al piloto español José Antonio Rueda (KTM).

"Nuestros pensamientos están con José Antonio Rueda, así como con todo su equipo y seres queridos durante este difícil momento. Les enviamos todo nuestro apoyo", concluyó la nota de prensa firmada por el CIP Green Power, la familia Dettwiler, los directivos y Thomas Lüthi.