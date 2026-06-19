Ogura manda en la 'Practice' de Brno con nuevo récord

El piloto japonés Ai Ogura durante un Gran Premio - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto japonés Ai Ogura (Aprilia) sorprendió en la primera toma de contacto con el circuito de Brno, escenario este fin de semana del Gran Premio de Chequia, novena cita del calendario del Mundial de Motociclismo, y fue el más rápido de la 'Practice' del viernes, con nuevo récord del trazado incluido.

La marca de la fábrica de Noale fue la dominadora de este primer día en Brno, con un marcaje muy de cerca de las Ducati y donde la gran novedad fue la vuelta al asfalto de Álex Márquez (Ducati) tras su grave caída en Montmeló (Barcelona), aunque, como era de esperar, el actual subcampeón del mundo no pudo pasar el primer corte, un peaje que también tendrá que pasar su compatriota Jorge Martín (Aprilia).

Este estará encabezado por un Ogura, que dejó en nada el récord del circuito que estaba en poder del italiano Franco Bagnaia (Ducati), en una segunda sesión donde otros seis pilotos también mejoraron el 1:52:3.03 que había marcado el doble campeón del mundo para hacer la 'pole' el año pasado.

El piloto japonés 'voló' sobre el trazado y marcó en los últimos dos minutos un espectacular 1:51.735 para quedarse con el mejor tiempo del viernes, aunque el líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que se quedó a tan sólo 86 milésimas del piloto del equipo satélite de Aprilia, el Trackhouse.

Y por detrás aparecen las Ducati, muy cerca, lo que augura una bonita batalla por la primera línea de la parrilla. El tercero más rápido fue el italiano Fabio di Giannatonio, a dos décimas de Ogura, y que superó a las dos Desmosedici oficiales de Bagnaia y Marc Márquez, ambas también a dos décimas del mejor crono.

El actual campeón del mundo, que viene de ganar en Balaton Park (Hungría), pese a sufrir una caída como en la sesión matinal que había dominado, y demostró que está listo de nuevo para intentar pelear por el triunfo, siendo el primero de la 'Practice' en meterse en la franja del 1:51.

Los también españoles Pedro Acosta (KTM) y Joan Mir (Honda), ya por encima de la barrera del 1:52 y casi a medio segundo de Ogura, fueron sexto y séptimo respectivamente, mientras que el brasileño Diogo Moreira (Honda), y los españoles Fermín Aldeguer (Ducati) y Raúl Fernández (Aprilia) completaron los que evitan la 'Q1'.

Esto no pudieron lograrlo Jorge Martín, segundo clasificado del Mundial y que se quedó a tan sólo once milésimas del décimo lugar, ni un Álex Márquez, que volvía a la acción tras el visto bueno de los médicos y que sólo pudo ser el decimoquinto mejor tiempo.

Por otro lado, en la categoría de Moto3, el piloto malasio Hakim Danish (KTM), con nuevo récord en Brno también (2:04.754), fue el más rápido por delante de los españoles David Almansa (KTM) y Máximo Quiles (KTM), líder del Mundial, mientras que en Moto2, mandó el colombiano David Alonso (Kalex) por delante del checo Filip Salac (Kalex), a tan sólo 18 milésimas, y el líder de la general, el español Manuel González (Kalex), a una décima.