Pedro Acosta domina el test de Misano, con Marc Márquez sexto

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha dominado este lunes el test de MotoGP de Misano, posterior al Gran Premio de San Marino, por delante del también español Alex Márquez (Ducati) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y con el líder Marc Márquez (Ducati) sexto, en una jornada en la que se pudo ver la nueva YZR-M1 con motor V4 de Yamaha.

Después de su caída en la carrera del domingo, Acosta lideró la combinada de tiempos y se quedó cerca de bajar de 1:30 en la segunda sesión, en la que terminó con tres décimas -0.340- de ventaja sobre el menor de los Márquez, que trabajó en la electrónica y en mejorar su entrada en curva tras conseguir su mejor crono por la mañana.

Bezzecchi, ganador de la esprint del sábado y segundo en la carrera larga, probó un chasis previamente testado en una configuración concreta y concluyó como el tercer piloto más rápido por delante de otra Aprilia, la del español Raúl Fernández, y Franco Morbidelli (Ducati) completó el 'Top 5'.

Cerca de él se quedó el líder de la categoría y campeón el domingo, Marc Márquez, que testó distintos basculantes para mejorar la salida de curva y que concluyó antes de tiempo debido al alto nivel de agarre tras el Gran Premio. Su compañero de garaje, Francesco 'Pecco' Bagnaia, fue octavo -por detrás de su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati)- a pesar de sufrir una caída en la curva 1 a última hora.

El vigente campeón del mundo, Jorge Martín (Aprilia), y Fermín Aldeguer (Ducati) completaron las diez primeras plazas del test, marcado por el estreno del motor V4 de Yamaha. El francés Fabio Quartararo y el australiano Jack Miller fueron los encargados de probarlo, con el primero cerrando su participación en el 18º lugar y el segundo, en el 19º.

Entre los españoles fuera del 'Top 10', Maverick Viñales (KTM), centrado en recuperar su hombro lesionado, terminó decimotercero; Alex Rins (Yamaha) fue decimoséptimo; y el probador Dani Pedrosa (KTM), que testó un basculante actualizado y un nuevo escape trasero, vigésimo primero. Joan Mir (Honda) no participó por el dolor tras su caída del viernes.