Pedro Acosta: "Espero no asimilar el Mundial nunca porque así siempre querré más"

"Existió la posibilidad de pasar a MotoGP pero no hay que saltarse etapas"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y vigente campeón mundial de Moto3 Pedro Acosta, que en 2022 correrá en Moto2 con el potente equipo Red Bull KTM Ajo, ha desvelado que "existió la posibilidad" de dar el salto directo a la categoría reina de MotoGP pero que prefirió no hacerlo para curtirse en la categoría intermedia, mientras que desea no asimilar su título para querer siempre más.

El campeón de Moto3 admitió, en una entrevista en la plataforma DAZN recogida por Europa Press, que no se siente todavía campeón del mundo y lo ve como algo bueno para perseguir más cetros. "Espero no asimilarlo nunca porque así siempre querré más", apostó.

"Al final que se te levanten los pies del suelo puede hacerte creer más de lo que eres. Espero que no me pase, pero si llega, tengo cerca a las personas indicadas para que me bajen", aportó pensando en el futuro inmediato.

Por otro lado, reconoció que optó por no "saltar etapas" y pasar a Moto2 antes que a MotoGP. "Sí, existió esa opción de MotoGP. Hablando claro, iba a cumplir 18 años a mitad de la próxima temporada si subía a MotoGP. ¿Qué necesidad había de saltarse etapas, de quemarlas, para ir a MotoGP?", se preguntó.

"Me valía mucho saltar a Moto2, coger experiencia, que es lo que me va a hacer llegar preparado cuando llegue a MotoGP. Lo importante no es ganar abajo, es subir preparado arriba y hacerlo bien. Creo que no hay que saltarse etapas", confirmó el de Mazarrón.

Además, seguirá en KTM, la marca austriaca que confió en él desde sus inicios. "KTM confió en mí, Red Bull lo dio todo por mí. Y esta es la mejor manera de recompensarles. Espero seguir aquí mucho tiempo", valoró.

Por otro lado, sobre su temporada triunfal en Moto3, reconoció haber sufrido en una faceta. "Al empezar el año medía 1,67 y al volver de verano, 1,72. Esos 4 ó 5 centímetros se notan. Ha sido algo malo que he guardado en silencio. No me podía poner la excusa de no haber ganado el Mundial por esto, no podía tener el sabor de boca de no haber sido campeón del mundo porque me dolía la espalda", se sinceró.