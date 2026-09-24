Pedrosa: "Si me ganaba Rossi, bueno, pero Lorenzo no me podía ganar"

Archivo - El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa, en unos test en Missano. - Matteo Averna/IPA Sport / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex piloto de MotoGP Dani Pedrosa defendió la importancia de su rivalidad con el mallorquín Jorge Lorenzo, campeón del mundo de la categoría reina en 2010, 2012 y 2015, incluso mayor que con el italiano Valentino Rossi.

En el segundo episodio de la temporada de 'DECODED' de DAZN el protagonista es Dani Pedrosa, del que repasan su carrera a través del testimonio del propio piloto y de algunas de las personas que mejor conocen su trayectoria, entre ellas Albert Puig, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Àlex Crivillé y Carles Pérez.

Su antiguo mánager Albert Puig, quien acompañó a Pedrosa entre 2001 y 2013, defiende en el episodio que "un piloto como Pedrosa no se encuentra, no aparece". Una visión compartida por Marc Márquez: "Lo que ha hecho Dani en una MotoGP, eso solo lo puede hacer Dani".

A lo largo de su carrera, Pedrosa encadenó 16 temporadas consecutivas logrando al menos una victoria, una muestra de su regularidad. Así, Àlex Crivillé pone el foco en cómo ha evolucionado la percepción sobre su figura, ya que cree que "está más valorado ahora que antes".

El episodio también se detiene en la rivalidad con Jorge Lorenzo, con el que su relación llegó a alcanzar enormes niveles de tensión. "No nos hablábamos. Cuando nos veíamos por el 'paddock', mirábamos para otro lado", reveló el propio Lorenzo. Y Pedrosa reconoce la importancia de esa rivalidad: "Si me ganaba Rossi, bueno, me ganaba Rossi, pero Jorge Lorenzo no me podía ganar".