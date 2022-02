Pol Espargaró: "La nueva Honda potencia mi punto fuerte en pista"

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda Team) celebró que la nueva Honda RC213V potencia su "punto fuerte en pista" y pueda beneficiarle a diferencia del año pasado, cuando sufrió mucho en su estreno en el equipo y donde pagó el no tener a su lado a su compañero Marc Márquez a la hora de desarrollar la montura.

"Empezamos la temporada de una forma distinta a la anterior. Esta moto potencia mi punto fuerte en pista y es muy positivo, de entrada. En el nuevo test esperamos ser competitivos y también ver dónde están el resto de pilotos. Siempre he sido exigente y competitivo, debes tener muchas ganas de ganar para poderlo conseguir", valoró en rueda de prensa tras la presentación del equipo para el Mundial 2022.

Pol Espargaró aseguró que la presión sigue igual este año que el pasado, que ya era "grande". "Siempre me pongo presión para lograr resultados. El año pasado no fue bueno, sin resultados decentes. Este año con Marc los resultados deberán ser buenos, la presión es buena también y hace que las personas se apliquen más", manifestó.

"La experiencia que podía aportar Marc al equipo no estaba. Yo era el más rápido de la fábrica pero ser el novato no me ayudaba nada. El bagaje de Marc en Honda es importante, marca los límites y es importante saber dónde están esos límites. Pero me contrataron para ganar carreras y para luchar por puestos de cabeza y es lo que intentaré", aseguró el catalán.

En este sentido, comentó que debería ser capaz de "poder luchar contra Marc". "Es una obligación y por ello estoy aquí. No es fácil luchar contra él, con ninguna moto ni siquiera la misma. Pero estoy aquí para intentarlo. Este año la moto es distinta, mi preparación también, y tanto Honda como yo queremos luchar por ganar y Marc estará ahí. Ojalá estemos los dos luchando por lo más alto, sería lo mejor para todos", aseguró.

"Es muy importante tener confianza y vínculo con el equipo en MotoGP. El año pasado no fue bueno, sufrí mucho en la moto y los resultados lo dejaron claro. Pero empezar con esta nueva moto es un buen inicio, tiene buena pinta", concluyó Pol Espargaró, de nuevo compañero del ocho veces campeón del mundo en el Repsol Honda Team.