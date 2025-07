Pol Espargaró sustituirá al lesionado Maverick Viñales en el GP de Chequia

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de MotoGP Red Bull KTM Tech3 ha anunciado este miércoles que el piloto español Pol Espargaró reemplazará por lesión a su compatriota Maverick Viñales en el GP de República Checa, que se disputará este fin de semana en el Autódromo de Brno y que supondrá el estreno esta temporada del actual piloto de pruebas de la marca.

"Red Bull KTM Tech3 pondrá en acción sus dos KTM RC16 este fin de semana en Brno con el piloto de pruebas de Red Bull KTM Pol Espargaró haciendo su primera aparición en una carrera de 2025. El español reemplazará a su compatriota Maverick Viñales, quien se sometió con éxito a una cirugía de hombro izquierdo en Italia esta semana", ha anunciado el equipo francés en un comunicado.

Espargaró será el encargado de sustituir a Viñales, que el pasado lunes fue operado de su fractura de hombro. El actual piloto de pruebas disputará el GP de República Checa, que regresa al calendario tras cinco años de ausencia, compartiendo equipo con el italiano Enea Bastianini.

"Obviamente, nunca es bueno participar en un GP porque hay que sustituir a un piloto lesionado. Así que, antes que nada, quiero desearle una pronta recuperación a Maverick. Intentaré dar lo mejor de mí este fin de semana, y también intentaré ayudar al máximo a mis compañeros de equipo y a los técnicos", ha asegurado Espargaró en declaraciones facilitadas por el equipo.

El piloto barcelonés ha afirmado querer únicamente "disfrutar" del fin de semana de su regreso a la competición. "Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última visita a Brno, que es un circuito fantástico. La última vez que corrimos aquí me sentí estupendamente en mi mejor momento con KTM, así que veremos qué tal me va con la nueva superficie. No tengo más expectativas que disfrutar del fin de semana y tener algunos días útiles para nuestro proyecto", manifestó.

Por su parte, el director del equipo Red Bull KTM Factory Racing, Aki Ajo, ha mostrado su satisfacción de poder contar con el veterano piloto. "Gracias a Pol por su ayuda y por asegurar que nuestro equipo de MotoGP esté al cien por cien en este Gran Premio. Hemos progresado cada fin de semana hasta mediados de temporada, y Pol, sin duda, conoce a fondo la moto, nuestro trabajo, el equipo Red Bull KTM Tech3 y Brno", finalizó.