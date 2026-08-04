Pol Espargaró sustituirá a Maverick Viñales en el GP de Gran Bretaña

Archivo - El piloto español Pol Espargaró en el garaje de Red Bull KTM Tech3 durante una sesión de entrenamientos libres. - Europa Press/Contacto/Qian Jun/Paddocker - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pol Espargaró (KTM) sustituirá a Maverick Viñales, que sigue recuperándose de una lesión en el brazo izquierdo, en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará del 7 al 9 de agosto en el circuito de Silverstone.

"Tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, me siento triste; nunca es agradable subirse a la moto en esta situación, cuando un piloto está lesionado y no puede correr, sobre todo si se trata de Maverick. Es una verdadera lástima", expresó Espargaró en el comunicado emitido por el equipo.

Maverick Viñales se lesionó en el último Gran Premio de Alemania, hace tres semanas, y no podrá volver tras el parón veraniego, por lo que será Pol Espargaró el que se suba a su KTM en Silverstone. "Las carreras las llevo en la sangre. Llevo toda la vida compitiendo y lo echo mucho de menos, así que esta es una gran oportunidad también para mí", agregó.

"Necesitaré un poco de tiempo para volver a adaptarme a la categoría, ya que me he dedicado principalmente a probar la RC16 para el nuevo proyecto y hace tiempo que no piloto una moto de 1000 cc, pero tras un par de sesiones estaré listo. Tengo muchas ganas de correr y daré lo mejor de mí para conseguir buenos resultados", aseguró.

Viñales, que se operó por el accidente sufrido en el GP de Alemania de 2025, no correrá el GP de Gran Bretaña para seguir recuperándose de las secuelas de ese accidente, después de que su estado físico fuese evaluado en el Red Bull Athlete Performance Centre por los médicos y miembros de KTM.

"Durante el parón de verano seguimos buscando el motivo por el que no recuperaba la fuerza en la rotación externa de mi brazo izquierdo, mientras que la rotación interna había mejorado significativamente en los últimos meses", dijo Viñales en declaraciones publicadas por MotoGP.

El piloto, de 31 años, reveló que "las últimas pruebas médicas mostraron que, aunque el supraespinoso está completamente recuperado", también tiene "una pequeña rotura en el infraespinoso" que se detectó hasta "la semana pasada". "Ahora estamos trabajando en el mejor plan de recuperación", comentó.

"No son las mejores noticias justo cuando comienza la segunda parte de la temporada. No sé cuánto tiempo llevará, pero, como siempre, pondré todo de mi parte para recuperarme", zanjó Viñales.

Por su parte, el director del equipo Red Bull KTM Tech3, Nicolas Goyon, confesó que todo el equipo está "muy triste" por esta noticia. "Espargaró lleva mucho tiempo formando parte de la familia Tech3 y es, sin duda, el sustituto ideal en estas circunstancias. Le deseamos a Viñales una rápida recuperación y esperamos verle de nuevo sobre la moto en la próxima carrera de Aragón", concluyó.