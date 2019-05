Puig: "Una nueva generación está reduciendo la diferencia con los de delante"

Publicado 07/05/2019 16:44:10 CET

El Team Manager del equipo Repsol Honda de MotoGP, Alberto Puig, resaltó que Marc Márquez fuese abriendo hueco "con calma" en el Gran Premio de España de este pasado domingo y advirtió que, pese al triunfo del ilerdense, se ha constado que hay "una nueva generación que está reduciendo la diferencia con los de delante".

"En Jerez no te puedes escapar en una vuelta; tienes que hacerlo poco a poco, como hizo Marc. Décima a décima, intentó abrir un hueco con calma, esperó a sentirse cómodo y cuando el neumático empezó a gastarse, pudo mantener el ritmo y los otros pilotos, no", explicó Puig en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El expiloto remarcó que "lo positivo" del fin de semana fue, además del triunfo, que "Marc y Honda están liderando otra vez el Mundial de Pilotos y Constructores" y que el de Cervera "se siente cómodo con la Honda RC213V".

"Lo negativo es que Jorge (Lorenzo) no está en la posición que nos gustaría. Desgraciadamente, todavía no se encuentra perfectamente con la moto y estamos esperando encontrar lo que necesita para ser rápido. Su estrategia era salir bien y remontar, para luchar con más pilotos de delante, pero no pudo hacerlo y no terminó contento con su resultado en la carrera", añadió del balear, que sigue sin pelear por los puestos importantes.

Puig sabía que en el circuito gaditano había que "trabajar con tranquilidad, progresivamente", y recordó que "ahora vienen las carreras en Europa, donde la meteorología a veces es complicada en circuitos como Le Mans, donde normalmente hace frío y llueve".

Además, el 'Team Manager' del Repsol Honda lanzó un aviso para el futuro. "Está claro que una nueva generación está reduciendo la diferencia con los de delante y Jerez ha sido un ejemplo de esto. Las carreras son muy competitivas, tenemos que tener cuidado e intentar conseguir el máximo número de puntos cada semana porque todo está muy ajustado", sentenció.