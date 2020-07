Quartararo: "Me alegro de que Marc, Álex y Cal regresen a la pista"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha celebrado que tanto Marc Márquez como Álex Rins y Cal Crutchlow estén de vuelta en Jerez tras sufrir distintas lesiones el pasado fin de semana y se ha mostrado "convencido" de que los tres "van a dar el máximo" durante el Gran Premio de Andalucía.

"No solo Marc, también han regresado Álex y Cal. Es increíble. Todo piloto que sufre una lesión quiere volver lo antes posible a la competición. Estoy convencido de que van a dar el máximo y me alegro por ellos de que regresen a la pista", expuso Quartararo en la rueda de prensa previa al GP Andalucía.

El galo explicó que la vida no le ha "cambiado nada" tras su primera victoria en MotoGP. "Ha sido increíble la sensación que tuve. No tenía la presión de ganar la primera carrera, pero después de hacerlo me di cuenta de que saqué de encima mucha presión. Lo primero que hice fue montar una reunión con mi equipo para mejorar aún más y marcar más diferencias. Trataremos de dar el máximo este fin de semana", dijo.

En este sentido, el piloto del Petronas Yamaha SRT subrayó que el objetivo de todo piloto es "conseguir la mejor posición con la moto que tienes" y que la suya es "muy buena". "Si tenemos a cuatro pilotos de fábrica delante no nos sentimos más satisfechos por quedar los primeros de equipos satélite", aclaró.

"Confiado al cien por cien" para intentar repetir éxito, el primer líder del campeonato avisó de la dureza que aguarda este fin de semana. "Habrá mucho calor y dificultados. No habíamos tenido carreras desde hace siete meses y la primera es la más dura. En la segunda estamos más acostumbrados, pero va a ser muy dura por las condiciones", concluyó.