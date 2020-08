Quartararo no quiere desaprovechar la baja de Márquez en Brno

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) intentará aprovechar otra nueva ausencia del español Marc Márquez (Repsol Honda) y dar un nuevo golpe en el Mundial de Motociclismo, que aterriza este fin de semana en Brno (República Checa), inicio de un tramo clave del campeonato con tres citas consecutivas.

El trazado checo dará pie al primero de los varios trípticos de pruebas que tiene el reformado calendario por Dorna y tras el domingo, la parrilla se marchará a Austria para dos carreras consecutivas que pueden marcar el devenir mundialista y las opciones del actual campeón, muy reducidas tras su percance en la primera cita de la temporada.

El de Cervera se fracturó el húmero derecho en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras una caída cuando iba tercero y remontando, y aunque intentó, apenas tres días después de ser operado, competir en el trazado gaditano en la semana siguiente, no arriesgó finalmente sumando su segundo '0' de la campaña.

Todo hacía indicar que estaría en la República Checa en mejores condiciones de, al menos, correr, pero el lunes su equipo confirmó una segunda operación por tener la placa dañada y no estará en Brno, por lo que podría quedarse aún más rezagado si Quartararo mantiene el dominio ofrecido en los Grandes Premios de España y Andalucía.

El joven piloto francés dejó claro que pese a estar en su segundo año en la categoría 'reina' y a correr en un equipo satélite, se perfila como el rival a batir. Estrenó su palmarés de triunfos en MotoGP y ya aventaja en 50 puntos a Marc Márquez, al que pretenderá alejar lo máximo posible antes de que pueda volver a la acción.

Como ya había dejado atisbar la pretemporada antes del parón por el coronavirus, Yamaha se presentaba muy fuerte para esta temporada 2020 y de momento, pese a ciertos problemas con sus motores, lo está confirmando también, aunque sea el Petronas el que esté acaparando el protagonismo gracias al 'Diablo' que ya ha ganado en apenas una semana más carreras que en sus anteriores cinco temporadas mundialistas, donde sólo tenía un triunfo en Moto2.

El año pasado, sin embargo, no brilló en Brno, donde no calificó bien (décimo) y también acabó lejos del podio (séptimo), y tendrá que vigilar sobre todo a su futuro compañero en el equipo oficial japonés. Maverick Viñales ha empezado bien el Mundial, pero no ha podido con el de Niza en las dos anteriores carreras y se quedó además lejos.

El trazado checo le ha sido tradicionalmente esquivo al de Roses, que sólo tiene en su haber allí el tercer puesto de 2017, y a la marca del diapasón, que no gana allí desde 2015 (Jorge Lorenzo), y que también espera buen rendimiento del veterano Valentino Rossi, animado por su podio 199 en la categoría gracias a su tercera plaza en la segunda carrera del Jerez-Ángel Nieto.

Con todo, el gerundense es el mejor 'amigo' que puede tener ahora Márquez para que Quartararo no se escape demasiado, aunque Ducati ha rendido muy bien los dos últimos años en este trazado con Andrea Dovizioso, vencedor en 2018 y segundo en 2019 tras el de Cervera.

Por su parte, Honda, la dominadora en los últimos años con el Repsol Honda, espera que pueda ayudar a su campeón con buenas actuaciones del japonés Takaaki Nakagami, del LCR, pueda estar en la pelea por el podio tras su brillante cuarto puesto en Jerez, y del británico Cal Crutchlow, con mejor nivel físico tras operarse de la muñeca y que ganó en Brno en 2016.

En el equipo oficial de la marca de las alas dorados, Álex Márquez, vencedor en Brno en 2019 en Moto2, tratará de continuar dando pasos adelante en su progresión, aunque tiene complicado echar una mano a su hermano Marc a la hora de arañar puntos, y su principal objetivo será finalizar por delante su nuevo compañero, el veterano Stefan Bradl, probador de Honda y sustituto del ocho veces campeón.

ARENAS DEFIENDE LIDERATO EN MOTO2

En cuanto a las otras dos categorías, el español Albert Arenas (KTM) de defender su liderato en Moto3, aunque llega a Brno todavía 'tocado' por la lesión en el pie que se produjo en su caída en el Gran Premio de Andalucía.

El catalán se fue al suelo y no pudo sumar nada después de haber ganado las dos primeras carreras de la temporada. Además se hizo un esguince en el tobillo izquierdo y la 'mejor' noticia fue que el japonés Ai Ogura (Honda) no pudo aprovecharlo porque tampoco terminó.

Ahora, es otro nipón, Tasuki Suzuki (Honda) el que le amenaza después de ganar la segunda prueba en el Jerez-Ángel Nieto y situarse a seis puntos del pupilo de Jorge Martínez 'Aspar'. El británico John McPhee (Honda) también se ha situado como otro de los candidatos tras sendos segundos puestos en Catar y el GP Andalucía, mientras que el siguiente mejor español colocado es Raúl Fernández (KTM), a 24 puntos de la cabeza.

Por su parte, en Moto2, manda el japonés Tetusta Nagashima (Kalex), pese a que no brilló en la última carrera. El asiático, ganador en Losail y segundo en la primera cita de Jerez, suma 50 puntos, pero tiene muy cerca a la 'Armada' italiana encabezada por Enea Bastianini (Kalex) y Luca Marini (Kalex), primero y segundo respectivamente en la última cita y que está a dos y cinco puntos de la cabeza.

Tras este primer trío destacado, se encuentra la por el momento mejor baza española, el valenciano Aarón Canet (Speed Up), que suma 30 puntos y que espera confirmar su candidatura en un circuito donde el año pasado ganó en Moto3.