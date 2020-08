Alberto Puig: "Márquez está frustrado, se hizo todo de la mejor manera pero no salió bien"

Márquez se rompió la placa abriendo una ventana y no se pone "plazos" para volver "Lo positivo es que ha pasado en casa y no encima de la moto"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Manager' del Repsol Honda, Alberto Puig, reconoció que el piloto español de MotoGP está "con la frustración" del contratiempo en su lesión de hombro, la cual desveló que sufrió la rotura de la placa en un movimiento normal en casa, sin poner "plazos" para un regreso en duda que abre opciones en el Mundial.

"Está con la frustración, pero hay gente pesimista y que se rinde y hay gente que no, es el caso de Marc. Es un luchador total, ya lo demostró en Jerez y se recuperará y saldrá más fuerte de esta lesión. Volveremos a estar ahí delante que es donde suele estar.

No estamos dando ningún plazo ni queremos hablar de esto. Lo importante es que entre en ese periodo de recuperación, de asentamiento de la fractura, que todo se consolide", dijo en declaraciones a DAZN, recogidas por Europa Press.

Puig explicó lo ocurrido con la placa de Márquez, la cual se le puso tras pasar quirófano el 21 de julio por su caída en el GP de España. "Un mal gesto doméstico en casa. Estaba abriendo un ventanal y notó un dolor grave, agudo, que era que la placa se había roto. Probablemente el estrés de todos los días, todo se juntó. En Jerez durante el GP no se rompió pero luego se rompe abriendo una ventana, estas cosas pueden pasar", explicó.

El de Cervera de momento está descartado para el Gran Premio de la República Checa este fin de semana, lo cual seguirá manteniendo su cero en la clasificación. "La vida da muchas vueltas. Lógicamente desde un punto de vista matemático es mucho más difícil, pero el objetivo ahora no es ese, el objetivo es que se ponga bien y se recupere. El Campeonato ahora se pone un poco más interesante en el sentido de que gente que no tenía opciones probablemente ahora tenga opciones a disputarlo", apuntó Puig.

"Los médicos no esperaban que esta placa se pudiera romper, de lo contrario Marc no habría ido a Jerez. Lo positivo es que ha pasado en casa y no encima de la moto. Es fácil hablar a toro pasado, pero es de cobardes, pero se hizo lo que se tenía que hacer y ha pasado, a lo hecho, pecho. Todo se ha hecho de la mejor manera posible y no ha salido bien esta vez", reconoció.