Raúl Fernández domina con récord la 'Practice' de Mandalika y Aprilia avisa a Márquez

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Raúl Fernández (Aprilia) ha liderado este viernes la jornada de entrenamientos del Gran Premio de Indonesia tras pulverizar el récord del circuito de Mandalika durante una apretada 'Practice' en la que se ha impuesto al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y al español y líder del campeonato Jorge Martín (Aprilia), bajo unas condiciones climáticas idóneas que han favorecido el rendimiento pese a las varias caídas e incidencias al término de la sesión.

Fernández ha registrado un tiempo de 1:28.725 a falta de menos de nueve minutos para la conclusión de la sesión, rebajando en 107 milésimas la anterior marca del trazado indonesio que ostentaba Bezzecchi desde 2025. Tras el madrileño, el propio Bezzecchi ha finalizado en la segunda posición a 219 milésimas del mejor registro, mientras que el líder de la clasificación general, Jorge Martín, ha concluido tercero a 481 milésimas del tiempo de referencia.

La cuarta plaza ha sido para el también español Pedro Acosta (KTM), que se ha quedado a 669 milésimas tras completar un buen inicio de jornada en la sesión libre matinal y culminarlo en una Práctica en la que ha ido de menos a más para mostrarse, de momento, como la gran alternativa a las Aprilia, que ocupan el primer 'podio' virtual de la cita indonesia.

Por su parte, Marc Márquez (Ducati) ha situado su moto en el quinto puesto a 701 milésimas de la cabeza. El de Cervera ha llegado a figurar en la segunda posición provisional a pesar de pilotar en un trazado donde su Ducati oficial sufre un mayor desgaste respecto a las Aprilia. Además, tuvo un pequeño susto tras marcar su mejor registro y cuando intentaba hacer una vuelta rápida más, pero se fue largo al final de recta sin llegar a caerse.

Han completado el grupo de diez pilotos con acceso directo a la 'Q2' el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), el francés Fabio Quartararo (Yamaha), el español Álex Márquez (Ducati) --que también se cayó y no pudo realizar el 'time attack' final--, el italiano Franco Morbidelli (Ducati) y el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati), décimo a más de un segundo del mejor tiempo.

Fuera de los puestos con billete directo a la lucha por la 'pole' ha quedado el japonés Ai Ogura (Aprilia), décimo tercero, al verse perjudicado en la tramo final por las banderas amarillas provocadas por una salida de pista de Álex Márquez y las caídas sufridas por el italiano Enea Bastianini (KTM), el brasileño Diogo Moreira (Honda) y el español Alex Rins (Yamaha). Asimismo, la sesión ha contado con la participación de Aleix Espargaró (Honda), piloto probador de la firma nipona, que ha terminando en la última posición tras acumular varios meses sin competir.

GUEVARA MANDA EN MOTO2 Y ALMANSA MARCA EL RITMO EN MOTO3

En la categoría de Moto2, el español Izan Guevara (Yamaha) ha encabezado la tabla de tiempos del viernes al marcar un registro de 1:32.337 en el Pertamina Mandalika International Circuit. El balear ha aventajado en más de dos décimas a Alex Escrig (KLINT) y a Daniel Holgado (CFMOTO), segundo y tercero respectivamente, en una tanda marcada por dos banderas rojas. El líder de la categoría intermedia, Manuel González (Kalex), ha concluido en la cuarta posición, mientras que Alonso López (Kalex), sexto, Daniel Muñoz (Kalex), noveno, y David Alonso (CFMOTO), décimo, han completado la presencia española en los diez primeros puestos.

Finalmente, en Moto3, el español David Almansa (KTM) se ha exhibido como el más rápido del primer día al parar el cronómetro en 1:37.169. El manchego ha superado por solo 88 milésimas al líder del Mundial, Máximo Quiles (CFMOTO), que afronta este fin de semana su primera oportunidad matemática para proclamarse campeón. El italiano Matteo Bertelle (KTM) ha sido tercero, precediendo a Álvaro Carpe (KTM) y a Adrián Fernández (Honda) en un arranque de Gran Premio dominado por los pilotos españoles.