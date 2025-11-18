Raúl Fernández y Marco Bezzecchi ponen a Aprilia en lo más alto del test de postemporada en Valencia. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto valenciano Raúl Fernández, que subió al podio en el reciente Gran Premio de Valencia, ha cerrado este martes el test de postemporada en Valencia con un mejor registro de 1:29.373, teniendo a su rebufo al italiano Marco Bezzecchi y poniendo así a la fábrica de Aprilia en lo más alto de la tabla de tiempos en la categoría de MotoGP.

Los cambios aerodinámicos delanteros fueron evidentes de detectar cuando Bezzecchi salió a pista con una RS-GP pintada en blanco y negro. "El italiano probó mejoras en el frontal, los laterales y la parte trasera, bastante diferentes a lo que vimos en la Aprilia de 2025", indicó la página web del Campeonato del Mundo de motociclismo.

Además, el madrileño Jorge Martín usó en su moto el chasis que había utilizado Bezzecchi en las últimas carreras de la temporada. "Y se puede decir que generó una sensación positiva inmediata. Tras un año marcado por las lesiones, ganar experiencia era una prioridad antes del invierno para el '89', pero también lo era el trabajo de cara a 2026, ya que Martín también rodó con el nuevo paquete aerodinámico", dijo la nota de prensa.

Por otra parte, el honor de la Ducati más rápida fue para Álex Márquez, quien también fue clave en el desarrollo de la moto de 2026. Él fue tercero, mientras su compañero Fermín Aldeguer terminó cuarto, con el '54' poniendo a prueba la GP25 por primera vez. Entre ambos sumaron 93 vueltas y aseguraron un lugar en el top 4, cerrando 2025 con fuerza.

Pedro Acosta fue el piloto más rápido de KTM y durante gran parte de la jornada lució un nuevo carenado lateral. Era uno de los grandes objetivos y su compañero Brad Binder también probó esa nueva configuración de en su RC16. Finalmente, Acosta terminó quinto tras completar 53 vueltas y el sudafricano cerró el día ocupando la novena posición tras 52 vueltas.