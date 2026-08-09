Raúl Fernández reina en Silverstone y Jorge Martín es aún más líder

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Raúl Fernández (Aprilia) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima cita del Mundial de motociclismo, por delante de Jorge Martín (Aprilia), que con su segundo puesto y la caída del japonés Ai Ogura (Aprilia) aumenta su ventaja al frente de la general, mientras que Marc Márquez (Ducati) ha terminado séptimo.

Igual que sucedió el sábado en la carrera al esprint, tres Aprilia coparon el podio, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) subiéndose al tercer cajón. Fernández asaltó la cabeza nada más comenzar y dominó de principio a fin por delante de un Martín que supo corregir su error en la salida para sellar un fin de semana casi perfecto.

Después de firmar un sábado perfecto con pole y victoria en la prueba corta, el de San Sebastián de los Reyes firmó un segundo puesto que le permite dominar la general de la categoría reina con 240 puntos, 31 por delante de un Bezzecchi (209) que adelantó en la clasificación a Ogura (203), que sufrió una caída en la décima vuelta de las 20 fijadas en el Circuito de Silverstone. Márquez, que fue séptimo, es ahora cuarto (200).

Martín no pudo defender su posición de privilegio este domingo en Silverstone una vez apagados los semáforos. El madrileño cayó hasta la cuarta plaza mientras Raúl Fernández (Aprilia) tomaba el mando de la carrera por delante de Bezzecchi.

Aún así, el líder del campeonato remontó hasta la tercera plaza poco después superando a Marc Márquez, con Joan Mir (Honda) yéndose al suelo tras un incidente con Alex Rins (Yamaha), que también tuvo que abandonar. A estas retiradas se unían, antes del ecuador, las de Iker Lecuona (Ducati) y Francesco Bagnaia (Ducati).

Casi mientras 'Pecco' acababa en la grava, Martín se aupaba al segundo puesto, y las cosas terminaban de enderezarse para el campeón de 2024 cuando solo un giro más tarde el segundo del Mundial, el japonés Ai Ogura (Aprilia), perdía el control de su moto y acababa fuera de carrera. Mientras Martín trataba de adelantar a Fernández sin éxito, Alex Márquez (Ducati) se acercaba peligrosamente a Bezzecchi, que a pesar de todo consiguió aguantar el acoso del de Cervera.

Así, el menor de los Márquez se tuvo que conformar con el cuarto lugar, mientras que Pedro Acosta (KTM) concluyó quinto. También terminaron en los puntos Marc, séptimo, y Pol Espargaró (KTM), sustituto en KTM de Maverick Viñales y que terminó decimocuarto. El 'wildcard' Augusto Fernández (Yamaha) fue decimosexto, y Joan Mir (Honda), Alex Rins (Yamaha) e Iker Lecuona (Ducati) no pudieron acabar.

SALAC APROVECHA EL ERROR DE GONZÁLEZ EN MOTO2

En Moto2, el checo Filip Salac (Kalex) se llevó la victoria por delante de los españoles Iván Ortolá (Kalex) y Alex Escrig (Forward) en una carrera en la que se desató el caos a falta de una vuelta, cuando el líder Manu González (Kalex), que iba primero y pensando que la prueba se había acabado, bajó el ritmo y provocó que Dani Holgado (Kalex) se chocase con él y rompiera su tubo de escape.

Las dos motos siguieron en carrera, aunque Holgado, que hasta el incidente marchaba segundo, perdió el podio y acabó cuarto; 'Manugas', con la rotura en su moto, solo pudo ser decimocuarto. A pesar de todo, el madrileño mantiene el liderato mundial con 197,5 puntos, 42,5 por delante de Izan Guevara (Boscoscuro), que cerró el 'Top 5' este domingo en Silverstone.

Además, Alonso López (Kalex) fue sexto y Dani Muñoz (Kalex) séptimo, mientras que también acabaron en la zona de puntos Sergio García Dols (Kalex), décimo; y Alberto Ferrández (Boscoscuro), decimoquinto, además de González. Ángel Piqueras (Kalex) terminó decimoséptimo, por delante de Adrián Huertas (Kalex) y José Antonio Rueda (Kalex); Xabi Zurutuza (Forward) acabó vigésimo quinto y Arón Canet (Boscoscuro) no pudo completar la prueba.

ALMANSA GANA Y CARPE ASCIENDE AL SEGUNDO PUESTO EN MOTO3

Por último, en Moto3, el español David Almansa (KTM) celebró el triunfo, segundo del año tras la prueba inaugural en Tailandia, en una carrera marcada por la ausencia del líder, un Máximo Quiles (KTM) que no pudo correr tras fracturarse la clavícula derecha el sábado, y en la que Álvaro Carpe (KTM) fue el segundo gran ganador del día.

Almansa, que partía cuarto, se aupó a la primera plaza nada más comenzar, y a pesar de los cambios en la cabeza consiguió ver antes que nadie la bandera a cuadros. Carpe, por su parte, terminó en segunda posición y aprovechó la caída en la última vuelta de Brian Uriarte (KTM), que se fue al suelo cuando rodaba segundo, para arrebatarle el segundo puesto de la general, y el argentino Valentín Perrone (KTM) completó el podio.

Quiles continúa al frente de la clasificación de la categoría pequeña con 231 puntos, 89 más que Carpe, mientras que Almansa, que se queda a 97 con su victoria de este domingo, también adelanta a Uriarte, que cae del segundo al cuarto lugar, a 104 unidades.

Mientras, Adrián Fernández (Honda) concluyó cuarto, justo por delante de Joel Esteban (KTM); Jesús Ríos (Honda) fue undécimo; David González (KTM) decimocuarto; y Uriarte, decimonoveno. Adrián Cruces (KTM) y el 'poleman' del sábado, el británico Scott Ogden (KTM), no pudieron terminar por sendas caídas.