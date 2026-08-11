Río de Janeiro acogerá la presentación de MotoGP 2027

Archivo - Rio de Janeiro y la Bahía de Botafogo - FERNANDO MAIA RIOTUR - Archivo

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad brasileña de Río de Janeiro acogerá el próximo 21 de febrero de 2027 la presentación oficial de la nueva temporada de MotoGP, con la playa de Botafogo como escenario principal y el Pan de Azúcar como telón de fondo, en un evento que reunirá a equipos, pilotos y fabricantes del campeonato.

Río toma el relevo de Bangkok y Kuala Lumpur, sedes de las dos últimas ediciones, y acogerá una 'Season Launch' que se ha convertido en uno de los grandes eventos de pretemporada del Mundial, con presencia de medios, aficionados, socios comerciales y retransmisión internacional.

"El entusiasmo mostrado por los aficionados brasileños durante nuestro regreso a Goiânia en 2026 confirmó el extraordinario vínculo que existe entre MotoGP y Brasil", destacó el CEO de MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, quien espera que Río permita "seguir subiendo el listón" y ofrecer "la 'Season Launch' de MotoGP más grande y espectacular hasta la fecha".

El evento incluirá las presentaciones oficiales de los equipos, apariciones y entrevistas con los pilotos, actividades para los aficionados y actuaciones musicales de artistas internacionales y brasileños. Según MotoGP, la edición de 2026 en Kuala Lumpur generó más de siete millones de dólares en valor económico.

Por su parte, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, celebró que la ciudad pueda acoger "uno de los eventos anuales más importantes del motociclismo internacional" y aseguró que están orgullosos de contribuir a la celebración del inicio de una nueva temporada.