Silverstone seguirá albergando el GP de Gran Bretaña de MotoGP hasta 2028

Archivo - El circuito de Silverstone albergando el GP de Gran Bretaña de MotoGP en 2025. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El circuito de Silverstone seguirá acogiendo las carreras del Mundial de motociclismo del Gran Premio de Gran Bretaña hasta 2028, después del acuerdo alcanzado entre los organizadores del GP y MotoGP, según comunicó este jueves la categoría reina en un comunicado.

"El anuncio reafirma el compromiso a largo plazo de MotoGP y Silverstone con una de las citas más icónicas del campeonato, garantizando además que el Reino Unido continúe siendo un mercado clave para este deporte", expresó el comunicado.

Y es que, desde el regreso de MotoGP a Silverstone en 2010, el circuito ha recibido a más de dos millones de aficionados. "El Gran Premio de Gran Bretaña se ha consolidado como uno de los principales eventos deportivos del Reino Unido y un escaparate para los pilotos más rápidos del mundo sobre dos ruedas", destacó la nota de prensa.

"El nuevo acuerdo refleja la ambición compartida de MotoGP y Silverstone de seguir impulsando el evento, mejorando la experiencia de los aficionados y haciendo crecer la audiencia del Campeonato tanto en el Reino Unido como a nivel internacional", aseguró la competición.

Asimismo, esta ampliación del contrato llega, además, en un "momento de crecimiento continuo" para MotoGP, con el campeonato atrayendo "cada vez a más aficionados en todo el mundo, tanto dentro como fuera de los circuitos".

"Reino Unido cuenta con una rica tradición en el motociclismo y sigue siendo uno de los mercados más importantes para MotoGP. Desde nuestro regreso a Silverstone en 2010, hemos construido una sólida colaboración y, juntos, hemos ofrecido algunos fines de semana inolvidables del Gran Premio de Gran Bretaña", afirmó el CEO de MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, en el comunicado.

Para Ezpeleta, Silverstone ofrece un "escenario fantástico" para la competición. "El hecho de que haya habido once ganadores diferentes en los últimos once Grandes Premios disputados en este circuito demuestra la calidad, la competitividad y la imprevisibilidad de las carreras que se celebran aquí", indicó.

"Esta ampliación nos brinda la oportunidad de seguir invirtiendo en el evento, reforzar nuestra presencia en el Reino Unido y generar aún más valor para nuestros aficionados, equipos, socios y promotores durante los próximos años", continuó.

Por su parte, el CEO de Silverstone, Stuart Pringle, esta ampliación reafirma "el compromiso" con el motociclismo. "No se trata solo de firmar un contrato, sino de reforzar nuestra visión. Silverstone ha demostrado su capacidad para albergar la élite del automovilismo y el motociclismo mundial, desde MotoGP hasta la Fórmula 1 y el Campeonato del Mundo de Resistencia", subrayó.

"Esta renovación garantiza nuestra posición como la casa indiscutible de la competición internacional de máximo nivel en el Reino Unido. Ampliar nuestra relación confirma nuestro compromiso compartido de ofrecer la mejor experiencia de alta velocidad a los aficionados británicos", aseveró.

Por tanto, Pringle consideró el Gran Premio de Gran Bretaña como una de las pruebas "con más historia" del calendario. "Este nuevo acuerdo proporciona una base sólida para que MotoGP y Silverstone continúen invirtiendo en su éxito a largo plazo", destacó.