12 uvas deportivas nacionales

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

A nivel nacional, el deporte ha tenido personajes, equipos y momentos que merecen un recuerdo especial ahora que termina el año. Una uva, alguna un tanto amarga, por cada uno de ellos:

1. La remontada de Alcaraz a Sinner en Roland Garros. Carlos Alcaraz logró el 8 de junio su segundo Roland Garros tras derrotar en la final al italiano Jannik Sinner por 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3) y 7-6(2). En una batalla de cinco horas y media, el murciano remontó dos sets y salvó con 5-3 abajo en el cuarto un casi definitivo 0-40 para acabar imponiéndose en el 'super tie-break', en un partido que será siempre recordado en la historia del tenis.

2. Márquez, recampeón del mundo. Marc Márquez completó uno de los mayores regresos en la historia del deporte, después de lograr su noveno Campeonato del Mundo, el séptimo en la categoría de MotoGP. Tras acabar segundo el Gran Premio de Japón, el piloto del Ducati Lenovo cerró una temporada histórica, logrando 11 victorias y reponiéndose de los años anteriores marcados por las graves lesiones.

3. Selección femenina de fútbol y Aitana Bonmatí. Por tercer año consecutivo, la selección volvió a darnos grandes alegrías. Tras caer por penaltis en la final de la Eurocopa frente a Inglaterra, España se recuperó levantando la UEFA Nations League tras golear a Alemania (3-0) en el partido de vuelta disputado en el Riyadh Air Metropolitano, en el que fue el estreno de Sonia Bermúdez como seleccionadora absoluta. Además, Aitana Bonmatí volvió a ser la dominadora de los premios individuales y sumó su tercer Balón de Oro y The Best de forma consecutiva.

4. María Pérez. La marchadora granadina tampoco se relajó en el año post Juegos. Tras su plata y su oro en París 2024, la de Orce volvió a dejar claro que en la actualidad es la mejor del planeta en esta especialidad al reeditar en Tokio sus dos oros mundiales de 20 y 35 kms, para ser la primera mujer en logra dos dobletes seguidos en Campeonatos del Mundo, algo solo al alcance hasta entonces de mitos como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah.

5. La Vuelta (del Israel). El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike) se hizo con el triunfo de una edición de La Vuelta 25 marcada por las protestas debido a la presencia del Israel Premier Tech en la carrera mientras que Israel bombardeaba Palestina. Miles de aficionados se manifestaron en las calles de varias ciudades españolas, cortando el recorrido final de muchas etapas, incluida la etapa final en Madrid.

6. El amago de plante del Real Madrid en la final de Copa. Las horas previas de la final de la Copa del Rey MAPFRE estuvieron marcadas por el plantón del club blanco, que no acudió ni a la rueda de prensa y ni al entrenamiento previo al partido por las palabras previas de los árbitros Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes con la mira en puesta en las críticas al estamento arbitral desde Real Madrid TV. Sin embargo, la final se acabó disputando con total normalidad, con el Barça haciéndose con el título tras ganar en la prórroga por 3-2.

7. La vuelta al Spotify Camp Nou. 909 días después el Spotify Camp Nou volvió a abrir sus puertas para acoger el choque entre el FC Barcelona y el Athletic Club. Con 45.157 espectadores que llenaron las gradas (las que se podían usar) del nuevo estadio blaugrana, todavía en construcción y que presenció una cómoda victoria de su equipo por 4-0, con el delantero polaco Robert Lewandowski siendo el autor del primer tanto en el nuevo Spotify Camp Nou.

8. España y el Eurobasket. Tras muchos años de títulos, ambas selecciones españolas afrontaban el Eurobasket como parte de su proceso de reconstrucción. El equipo masculino despidió la era de Sergio Scariolo con una decepcionante eliminación en la fase de grupos, mientras que el conjunto femenino cumplió con creces hasta llegar a final, que se escapó de forma amarga en los últimos segundos (65-67) frente a la favorita Bélgica.

9. Uva polideportiva. España ha demostrado tener ingredientes para brillar en este 2025 en el polideportivo y ha logrado algunos éxitos históricos como los oros mundiales de Mar Molné en tiro olímpico, de Andrés Temiño en tiro con arco o de Janire González-Extabarri en surf, o platas como la Rafa Lozano Jr en el Mundial de Boxeo, un buen augurio en el inicio del ciclo hacia Los Angeles 2028.

10. Uva paralímpica. No podemos olvidar tampoco los éxitos de los deportistas con discapacidad españoles que también han sido numerosos liderados por figuras como el ciclista Ricardo Ten, que amaso cuatro títulos mundiales, o la triatleta Susana Rodríguez, que logró su séptimo oro mundial, y con un gran año del baloncesto en silla de ruedas con el histórico oro europeo de la selección masculina o el histórico póquer del Amiab Albacete en la Champions.

11. Alex Palou. El piloto español del equipo DHL Chip Ganassi Racing siguió agrandando su leyenda con su cuarto título de IndyCar, el tercero de manera consecutiva. Palou cerró este triplete tras acabar segundo el Gran Premio de Portland, completando una temporada histórica con ocho victorias y 196 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado.

12. NFL en Madrid. El Estadio Santiago Bernabéu acogió el primer partido de la NFL en España, que terminó con una ajustada victoria en la prórroga de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders por 16-13. Hasta 78.610 aficionados disfrutaron del encuentro que tuvo un impacto económico de más de 70 millones de euros en la economía de la ciudad madrileña.