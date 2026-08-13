El 4x100 libre masculino también pasa a la final del Europeo y Hugo González se queda sin 'semis' en 50 espalda

Archivo - Sergio de Celis, durante una competición. - Europa Press/Contacto/Kazimierz Kozuch - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El relevo español de 4x100 metros libre masculino, formado por Sergio de Celis, Luca Hoek, Miguel Pérez-Godoy y César Castro, ha accedido a la final de los Campeonatos de Europa de natación, que se están disputando en París (Francia), mientras que su compatriota Hugo González de Oliveira ha sido eliminado en las series preliminares de los 50 metros espalda.

En el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, la sesión matinal de este jueves brindó a la delegación española esa buena imagen del relevo de hombres en 4x100 libre, igual que en la víspera el de mujeres cuando batieron dos veces el récord nacional. En su caso, nadando en 3:13.48, De Celis, Hoek, Pérez-Godoy y Castro fueron cuartos en semifinales --que eran directas-- y avanzaron de ronda con el cuarto mejor tiempo.

Respecto a pruebas individuales, el propio Pérez-Godoy no superó las series del 200 libre con 1:50.04 y Laura Cabanes tampoco lo hizo en 100 mariposa con 58.90. Luego llegó el turno de los 50 espalda, donde Hugo González quedó eliminado con 24.96, al igual que Adrián Santos con su 25.06, pero sí accedió a 'semis' Iván Martínez con un tiempo de 24.88.

Como colofón español a la tanda matutina, tanto María de Valdés como Ángela Martínez superaron las series preliminares de los 1.500 libre femeninos y se clasificaron para la final con el séptimo (16:18.54) y el octavo (16:22.43) mejor tiempo, respectivamente, pero Paula Otero no las acompañará en esa carrera tras haber nadado su serie en 16:36.80.