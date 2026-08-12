El relevo 4x100 libre femenino bate el récord de España y se mete en la final del Europeo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El relevo 4x100 libre femenino formado por Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal, María Daza y Naiara Sobreviela batió este jueves el récord de España y se clasificó para la final de los Europeos de Natación que se están disputando en París, logro también alcanzado por Alba Vázquez en los 400 estilos.

El cuarteto español firmó un tiempo de 3:38.25 para pasar a la pelea por las medallas con el quinto mejor registro y superando la anterior plusmarca nacional con mucha claridad, los 3:40.46 de Río 2016 con Fátima Gallardo, Marta González, Patricia Castro y Melani Costa.

También estará Alba Vázquez en la final de los 400 estilos después de dominar su serie con un crono de 4:41.37, mientras que Ainhoa Campabadal e Irene Ciércoles se clasificaron para las semifinales de los 200 libres y los 50 espalda respectivamente, con la sexta (1:58.48) y la séptima (27.81) mejor marca. María Daza, en los 200 libre, Isak Fernández, en los 100 mariposa, y Nil Cadevall, en los 200 braza, no pasaron sus series.