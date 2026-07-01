El 68% de los usuarios de más de 40 años se entrena para ganar fuerza y movilidad y no para perder peso

Archivo - Varios.- Distrito Estudio inaugura su tercera boutique de entrenamiento en Madrid, la novena en España - DISTRITO ESTUDIO - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi siete de cada diez personas, el 68 por ciento, mayores de 40 años se entrena con el objetivo principal de ganar fuerza y movilidad y apenas el 21 por ciento quiere perder de peso, según un estudio promovido por la cadena de gimnasios 'premium' Distrito Estudio entre su más de 6.600 socios.

Estos resultados muestran un cambio significativo en las motivaciones de los deportistas en España, donde la salud y la prevención de lesiones ganan peso frente a las metas estéticas. La encuesta ha mostrado que el 74% de los participantes considera más importante mantenerse activo durante más años que mejorar su apariencia física.

Asimismo, el 62% de las personas consultadas ha afirmado que la prevención de lesiones se ha convertido en una de sus principales preocupaciones a la hora de realizar ejercicio. Según los datos de la compañía, este colectivo de más de 40 años representa aproximadamente el 41% de la base total de clientes de la cadena.

El consejero delegado y fundador de Distrito Estudio, Ernesto Rojas, ha explicado que hace años las conversaciones de los usuarios giraban alrededor del peso o la imagen corporal. "Hace años las conversaciones giraban alrededor del peso o la imagen corporal. Hoy los usuarios nos hablan de energía, movilidad, bienestar, salud articular o fuerza. Existe una visión mucho más madura y sostenible del ejercicio físico", manifestó Rojas.

El informe ha señalado también que el 71% de los usuarios evaluados considera que ganar fuerza es igual o más importante que mejorar su resistencia cardiovascular. Respecto a las preferencias sobre los espacios deportivos, el 67% de los encuestados ha valorado de forma especial contar con supervisión profesional durante sus sesiones.

De igual manera, el 59% de los socios de Distrito Estudio ha manifestado que se siente más cómodo entrenando en grupo con más gente a la vez, en lugar de ejercitarse en solitario en grandes salas.

Para responder a esta demanda, Distrito Estudio ha desarrollado un modelo basado en el entrenamiento funcional guiado y en grupos reducidos. La cadena ofrece disciplinas como Bootcamp, Strength, D45, Yoga, Pilates y WOD, diseñadas para mejorar la fuerza, la movilidad, la resistencia y la condición física global mediante sesiones adaptadas a distintos niveles y objetivos.

"Cuando una persona supera los 40 años, entrenar bien se vuelve tan importante como entrenar. La técnica, la progresión adecuada y la individualización marcan una diferencia enorme. Por eso trabajamos con grupos reducidos y un seguimiento muy cercano. Nuestro objetivo es que los usuarios puedan entrenar de forma segura y eficaz durante muchos años", señaló Rojas.

Distrito Estudio cuenta en la actualidad con 16 boutiques deportivas repartidas por España y da servicio a una comunidad donde las mujeres representan el 72% de los socios. La cadena, fundada en Vigo por Ernesto Rojas junto a Brais González y David Estébanez, ofrece disciplinas guiadas como 'bootcamp', 'strength', D45, yoga, pilates y WOD.