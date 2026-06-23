Abel Jordán: "Ser el primer español en bajar de diez segundos es una presión que no me beneficia"

El atleta madrileño Abel Jordan en los Desayunos Deportivos de Europa Press, en el que estuvieron también el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, y la también velocista Blanca Hervás. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Abel Jordán reconoció este martes que convertirse en el primer nacional en bajar de los diez segundos en los 100 metros es una "presión" que no le beneficia, y se mostró confiado en que, pese a sufrir recientemente una lesión en los isquiotibiales, podrá disputar el Europeo de Birmingham este verano.

"Trabajo para ello. No me lo pongo como objetivo porque es una presión que no me beneficia nada. Al final no he llegado hasta aquí poniéndome el objetivo de correr de 10.10. He llegado hasta aquí disfrutando de los entrenos, de las competiciones y, poco a poco, mejorando aspectos técnicos y de fuerza", afirmó el velocista Abel Jordán sobre la posibilidad de batir la plusmarca nacional de Bruno Hortelano (10.06s) de 2016 en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

El atleta madrileño confirmó que está trabajando para llegar a tiempo para competir en el Europeo de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto, sometiéndose con "calma" a una rehabilitación, cuya mejora está siendo "rápida". "Los dos primeros días estuve con dos muletas, a los dos días ya me pude quitar una y a los cinco ya estaba andando, aunque cojeaba. Y creo que tardé una semana y un día en andar sin cojear", detalló.

Por ello, Jordán se declaró "optimista" para estar en el Europeo porque se ha mantenido "rápido" y "sin preocupaciones" pese a las "pequeñas lesiones", algo que no ha conseguido a lo largo de la temporada, debido a que se ha creado una "muy buena base" en la pretemporada.

El pupilo de Jorge Lozano informó de que se ha sometido a unas pruebas médicas para observar la evolución de la lesión del músculo, en el que notó un 'pinchazo' que auguraba que la temporada de 2026 se iba a acabar para él. "Me hice una ecografía y una resonancia el jueves pasado y, viéndolas con el doctor, al parecer no es tan grave como yo me esperaba", añadió.

El español se sinceró sobre su potencial en la prueba de vallas, afirmando que tiene la "velocidad" para registrar "tiempos competitivos" en las pruebas internacionales, ya que consideró que ha nacido "rápido" y que sólo es cuestión de mejorar la "técnica". Esa faceta que se mejora, según él, con "trabajo" duro y no con talento "innato".

El velocista de 22 años prefiere entrenar y prepararse "en Madrid" porque el atletismo se hace "muy solitario" en momentos "malos", sensación que experimentó en su etapa universitaria en Estados Unidos. "Creo que la decisión más inteligente de momento es quedarme en Madrid, ver cómo me encuentro y cómo entreno. Tengo aquí a mi entrenador que tenía hace seis años y eso es lo que voy a hacer por lo menos este próximo año", aseveró.

Sobre la polémica surgida por las mínimas exigidas por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para competir en los campeonatos internacionales, Abel Jordán las considera exigentes, pero se mostró comprensivo con la explicación de su presidente, Raúl Chapado. "Hay gente que hace mínimas mucho tiempo atrás y la federación tiene que medirlo y la manera más objetiva es con marcas. Al final este deporte se basa por marcas, y eso te puede gustar más o menos", comentó.