Adi Iglesias: "A mí las cosas que son difíciles son las que me atraen"

EL PARDO (MADRID), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Adiaratou Iglesias se mostró orgullosa de haber recibido este lunes el Premio Nacional del Deporte a la deportista revelación del año 2019 y reconoció que "las cosas que son difíciles" son las que le resultan más atractivas en su intento de superarse cada día.

"Este premio supone un orgullo y más por haber sido la primera vez que se lo dan a una deportista paralímpica, significa que está habiendo avances y que el deporte paralímpico está entrando. Es significativo para mí porque represento a los deportistas paralímpicos y el premio en sí es especial por todo el esfuerzo que hay detrás del trabajo y las horas, y que te premien al final nos alegra y nos da más vida para seguir avanzando y mejorar", expresó Adiaratou tras la ceremonia celebrada en el Palacio Real de El Pardo (Madrid).

La gallega, que logró dos medallas en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio, reconoció que ya ha tenido "tiempo para desconectar" y para empezar a centrarse en París 2024. "Este año no hay Mundial y es un poco de descanso, pero tengo que mantener la mentalidad positiva para Paría e intentar hacerlo lo mejor que pueda y mejorar mis propias expectativas", aseguró.

"El deportista siempre tiene el objetivo de ganar alguna medalla. Yo soy medallista de Tokio y mi objetivo en París va a ser conseguir medalla, pero primero hay que estar allí, hacer las mínimas y estar en la final. Si puedo conseguir medalla, mejor, pero primero hay que hacer el camino, quedan dos años y paso a paso", advirtió Iglesias.

La atleta con discapacidad visual disputó el mes pasado el Campeonato de España Absoluto y brilló alcanzando la final de los 200 metros donde acabó sexta. "Soy una persona que siempre he empezado a competir en cualquier competición, estoy en los dos mundos y desde luego que para mí es una manera de superarme a mí misma", apuntó.

"En el deporte adaptado no tenemos tantas competiciones y es una oportunidad de competir con personas sin discapacidad y poder mejorar más y de tener más oportunidades de hacer las mínimas. Ir y ser finalista es increíble, también hay mucho esfuerzo, pero a mí las cosas que son difíciles son las que me atraen. Si no salen no han salido, pero sé que lo he intentado y que he llegado hasta ahí", concluyó.