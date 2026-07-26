Adrián Ben y Marina Martínez reinan en el 1.500 en Málaga

Adrián Ben en la final de 1.500 metros del Campeonato de España de atletismo de Málaga - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gallego Adrián Ben ha revalidado su título nacional de 1.500 metros con una histórica remontada en la tercera jornada del 106º Campeonato de España de atletismo, que se está disputando en Málaga, una distancia en la que Marina Martínez se ha coronado en categoría femenina, mientras que Yulenmis Aguilar se ha proclamado campeona en jabalina, Martin Cissé en salto de altura y Fabrizio Scontrini en peso.

En los 1.500 metros masculinos, Mariano García se puso al frente del grupo en el inicio de una carrera lenta y táctica, pero antes del paso por los 1.000 metros Ignacio Fontes cambió el ritmo y estiró el grupo antes de afrontar la última vuelta. Fue en los últimos 100 metros cuando Adrián Ben protagonizó una espectacular remontada (3:47.54) para conquistar el título por segundo año consecutivo.

Carlos Sáez (3:47.65), que luchó en el esprint final y se vio superado por Ben en los últimos 10 metros, se colgó la medalla de plata, mientras que el bronce fue para Mariano García (3:47.96). Fontes fue cuarto (3:48.14) y Martín Segurola, quinto (3:48.15).

En la final femenina de 1.500, la salmantina Lorena Martín mandó en el arranque hasta que Anna Torras se colocó al frente a falta de dos vueltas. En el último giro, Marina Martínez se coronó con un esprint espectacular (4:16.09) para lograr su primer título de campeona de España absoluta. Rocío Garrido (4:16.50) y Lorena Martín (4:16.62) completaron el podio.

Por otra parte, Yulenmis Aguilar, finalista olímpica en París 2024, se proclamó campeona de España de lanzamiento de jabalina por segunda vez, tras conseguirlo en 2024, gracias a su mejor lanzamiento (59.78) en el cuarto intento. Paula Redondo se llevó la plata (48.15) y Enya Carretero, el bronce (47.92). La defensora del título y seis veces campeona de España, Arantza Moreno (43.78), solo pudo ser décima.

En lanzamiento de peso masculino, Fabrizio Scontrini conquistó el oro en un último intento (18.58) con el que desbancó de la primera posición a Antonio Santa (18.50), finalmente plata, y André Müller fue tercero (18.04). Scontrini, de 19 años, se convierte en el noveno español del ranking de todos los tiempos Sub-23 y conquista su primer título nacional absoluto, siendo el campeón de España de peso más joven desde Manolo Martínez en 1993.

La última final matinal, la de salto de altura masculino, coronó a Martí Cissé, que consiguió marca personal (2.13) con tan solo 20 años en un concurso con un único nulo en el 1.97 y otro en el 2.13, antes de no poder superar los 2.16 en ninguno de sus tres intentos. La plata fue para Rubén Naya (2.13) y el bronce, para Edgar Climent (2.10).

En las semifinales de 200 metros, la plusmarquista nacional Jaël-Sakura Bestué (22.74) fue la más rápida de todas, mientras que Alba Borrero (22.97) se llevó la segunda 'semi'. También estará en la final otra de las grandes favoritas, Esperança Cladera (23.11). En los 200 masculinos, mandó Oriol Sánchez (20.92), dominando la primera semifinal, con la segunda liderada por el vigente campeón de España, Andoni Calbano (20.95).

En 110 metros vallas masculino, se aseguraron el pase a la final los principales favoritos, Ángel Díaz (13.90), Gonzalo Sabin Lamborena (14.12), Asier Martínez (14.14), Marc Galé (14.06) y el tricampeón de España Quique Llopis (14.07), y en las femeninas reinó la atleta de Madagascar Sidonie Fiadanantsoa (13.20), que no opta al título, ante Paula Blaquer (13.53), Lucía Morena (13.68) y Lerato Pagés (13.54).