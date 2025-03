Adrián Ben: "La pista cubierta nunca es un objetivo principal, pero siempre quieres hacerlo bien"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Adrián Ben aseguró este lunes que a pesar de que "la pista cubierta nunca es un objetivo principal", "siempre" quiere "hacerlo bien", por lo que encara este Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta que se celebra en Nankín (China) del 21 al 23 de marzo con ilusión por ser su "debut"; además en 1.500 metros como "cuando era júnior".

"La pista cubierta nunca es un objetivo principal, pero cuando luego estás allí siempre quieres hacerlo bien, entonces nos quedamos fuera (del Europeo de Países Bajos) por el tema de los puntos y del aire libre. Con lo cual, han sido dos semanas muy buenas para seguir haciendo las cosas bien", dijo el deportista español en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Este Mundial en China será el estreno del atleta gallego en este tipo de evento, aunque confesó que prefería competir en la distancia de 800 metros donde ha conseguido sus mejores resultados --oro en el Campeonato de Europa en Pista Cubierta de Estambul (Turquía) en 2023--. "Como no participé en el Campeonato de España no he podido (estar presente en el 800m), entonces estoy en el 1.500", manifestó.

Esta distancia ya le fue bien en sus inicios y sus entrenamientos este invierno han estado enfocados en "hacer un volumen grande y una preparación bastante homogénea". "Lo único es que en vez de dar unas pinceladas hacia esos 200 metros de velocidad, pues seguimos haciendo un poquito de aeróbico. Sobre todo sin perder esa ilusión que tenía cuando era júnior en esos Campeonatos de 1.500", afirmó.

Entre los posibles rivales, Ben señaló al noruego Jakob Ingebrigtsen, "el mejor del mundo y récord del mundo", como el principal candidato. "Los demás son atletas de 3:32, 3:33. Nosotros no venimos con una de las mejores marcas personales, con lo cual a lucharlo. Primero tenemos una 'guerra' el viernes para esa semifinal intentar buscar un puesto en la final", aseguró el gallego, antes de reconocer que para estar en la final tendrá que "dar la sorpresa".