Ager Solabarrieta, campeón de Europa en carabina tendida 10 m para personas con discapacidad visual

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El español Ager Solabarrieta se proclamó este jueves campeón de Europa de la modalidad de carabina tendida mixta 10 metros para personas con discapacidad visual en la cita que se está disputando en la localidad noruega de Hamar.

Después de la plata del pasado martes de Sonia Rivero, el vizcaíno dio un segundo metal a la delegación española tras un día perfecto en el que hizo incluso récord del mundo en la ronda clasificatoria (616.6 puntos), según informó la ONCE.

Solabarrieta, que hace dos días fue cuarto en la modalidad de pie y que tiene como guía a su mujer, Maite Badiola, fue el mejor en esta serie clasificatoria y en la final no acusó los nervios para hacerse con el oro con 242 puntos, por delante de la polaca Barbara Moskal (237,9) y el noruego Daniel Waloe (216,4). Sonia Rivero estuvo en la pelea por subir al podio, pero finalmente fue cuarta (196).

"Estoy 'flipando'. He cogido muy bien la posición, que es lo más importante en esta disciplina, y cuando he oído que ya tenía seis puntos

de ventaja sobre el segundo, sabía que no se me escapaba. Me voy con la mochila llena, es la primera medalla de oro que consigo a nivel internacional, al margen de los dos récords del mundo (pie y tendido) que he tenido en la competición, por lo que no puedo estar más contento", señaló Solabarrieta.

Por otro lado, en la modalidad de carabina mixta 10 metros de la clase SH1 para deportistas con discapacidad en las extremidades inferiores, Juan Antonio Saavedra, bronce en Tokyo 2020 en 50 metros, finalizó en la quinta posición.

El gallego estuvo bien en la clasificación, donde finalizó también quinto con 633,5 y muy cerca de los mejores, pero en la final se quedó en 188,9 y no pudo continuar por un pequeño suspiro en la carrera por conseguir una medalla. El oro fue para la eslovaca Veronika Vadovicova.

Finalmente, en la misma prueba, pero de la clase SH2 (deportistas con discapacidad en las extremidades superiores), Fernando Michelena fue decimoctavo con una puntuación de 629 puntos, que no le fue suficiente para pasar a la final.