Ager Solabarrieta, campeón de Europa de tiro con carabina 10m tendido para personas con discapacidad visual

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tirador español Ager Solabarrieta se adjudicó este martes la medalla de oro en la modalidad de Carabina de 10m Tendido para personas con discapacidad visual del Campeonato de Europa de Tiro Paralímpico que se está disputando en la localidad croata de Osijek.

Según informó este martes la ONCE, el vasco, que el pasado domingo fue medalla de bronce en la modalidad de pie 10m, logró el título continental gracias a una épica remontada y un último disparo que le valió para alzarse con el triunfo por un escaso margen.

Solabarrieta, que marcó la segunda mejor puntuación de la ronda de clasificación, fue de menos a más en una final a ocho muy igualada que encabezó inicialmente la malagueña Sonia Rivero, plata el domingo, hasta la fase de eliminación.

El tirador vasco, acompañado de su guía y mujer, Maite Badiola, tiró entonces de serenidad y nervios de acero para ir remontando posiciones hasta que a falta de cuatro tiros se puso segundo para asegurarse su segundo metal en el campeonato.

En los dos siguientes disparos, siempre por encima de 10 puntos, el vigente campeón del mundo de la especialidad se deshizo del polaco Boguslaw Rutkowski, bronce, pero todavía estaba un punto por detrás del croata Petar Jelakovic, que siguió en cabeza hasta el último tiro, momento en el que Solabarrieta realizó un certero de 10 puntos frente a los 9,4 de su oponente para quedarse el oro con 242,5 puntos por los 242 del balcánico. Rivero, que estuvo acompañada como guía por guiada por Antonio Jesús Arrabal, finalizó cuarta con 193.

"Estoy muy contento. La medalla de oro me sabe a gloria, es la guinda que colma el año. Para mantener la tranquilidad en los últimos tiros, aunque tengas la 'patata' (corazón) a toda velocidad, debes acordarte de que lo sabes hacer, de lo trabajado en los entrenamientos y creer en uno mismo", reconoció Solabarrieta.