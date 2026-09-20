Agnes Ngetich bate el récord de mundo de medio maratón en carrera solo de mujeres

Agnes Ngetich en el Mundial - Mathilda Schuler / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La keniana Agnes Ngetich ha batido este domingo el récord mundial de medio maratón en categoría exclusivamente femenina durante el Campeonato del Mundo de ruta, que se está disputando en Copenhague, mientras que el sueco Andreas Almgren se ha impuesto en la carrera masculina, con Said Mechaal y Marta Galimany terminando en 29ª y 32ª posición, respectivamente.

Ngetich arrasó y estableció una nueva plusmarca mundial en carrera solo de mujeres con un tiempo de 1:05:15, logrando así su segundo título mundial del año tras haber conquistado la corona en campo a través en Tallahassee el pasado mes de enero.

La africana rebajó en un segundo el récord mundial para carreras exclusivamente femeninas (1:05:16), establecido por su compatriota Peres Jepchirchir en Gdynia en 2020. Ngetich se impuso con una ventaja de 50 segundos sobre su compatriota Veronica Loleo (1:06:05), mientras que la ruandesa Florence Niyonkuru se llevó el bronce (1:06:08).

Ngetich se situó en cabeza de inmediato y aventajaba en 10 segundos al resto al llegar al kilómetro 5 (15:12), que Galimany pasó en 16:21. Amplió su ventaja a 26 segundos respecto a un grupo perseguidor de ocho corredoras al llegar al kilómetro 10, con un tiempo de 30:39, y la tarraconense lo pasaba en 32:59.

La diferencia siguió aumentando hasta los 53 segundos en el kilómetro 15, punto que Ngetich alcanzó en 46:17 y Galimany, en 50:05, ocupando entonces la 34ª posición. Niyonkuru se mantuvo firme en el grupo perseguidor, corriendo junto a la keniana Daisilah Jerono y la estadounidense Emma Grace Hurley, quienes completaron los 15 kilómetros en 47:10.

Ngetich pasó por el kilómetro 20 en 1:01:56 -con 51 segundos de ventaja sobre sus rivales- y mantuvo el ritmo para hacer historia con un tiempo de 1:05:15. Galimany, por su parte, cruzó la meta en 32ª posición con un crono de 1:10:24. En la clasificación por equipos, Kenia se hizo con el oro, Estados Unidos con la plata y Etiopía con el bronce.

En la carrera masculina, el sueco Andreas Almgren se proclamó campeón del mundo (58:06) por delante del keniano Nicholas Kipkorir (58:11) y del ugandés Joshua Cheptegei (58:26). En la clasificación por equipos, Kenia se colgó la medalla de oro, Etiopía la plata y Estados Unidos el bronce.

El actual plusmarquista español de 10 km en ruta Said Mechaal afrontó su primera competición internacional sobre asfalto en una carrera que arrancó con un ritmo muy elevado en cabeza, con Almgren peleando por las primeras posiciones junto a algunos de los grandes especialistas internacionales.

Mechaal pasó el kilómetro 10 en 28:34, ocupando en ese momento la 33ª posición. En la segunda mitad de la prueba, el español consiguió progresar cuatro puestos hasta cruzar la meta en 29ª posición mundial con 1:01:37, a solo 12 segundos de su mejor marca personal.