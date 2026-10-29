Alain Afflelou promueve la salud visual en la práctica deportiva. - ALAIN AFFLELOU

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía óptica y audiológica Alain Afflelou ha puesto en marcha el proyecto 'Ver sin límites con Afflelou' con el propósito de concienciar sobre la incidencia de la visión en la actividad deportiva y facilitar el uso de lentes de contacto entre los que practican el ejercicio físico.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con el fabricante CooperVision, ha arrancado junto al Club de Rugby Liceo Francés de Madrid para identificar dificultades visuales en los entrenamientos y competiciones y suministrar soluciones adaptadas.

El plan ha comenzado con la revisión y graduación gratuita de los integrantes de la entidad madrileña tras constatar que más de veinte jugadores prescindían de sus gafas habituales para disputar los encuentros o ejercitarse, con el consecuente impacto en su juego.

Ante esta situación, la empresa y su socio han facilitado lentillas 'L'Éphémère All Day' a los deportistas para toda la temporada, dentro de un programa que analizará la evolución del rendimiento al término del curso deportivo.

La consejera delegada de Alain Afflelou en España y Portugal, Eva Ivars, ha señalado que la meta de la empresa pasa por lograr que "ver mal no sea un límite para nadie que quiera perseguir sus metas", al tiempo que ha defendido el papel formativo del ejercicio físico durante la juventud.

Asimismo, Ivars ha expresado la intención de extender este programa a nuevos clubes, federaciones y entidades deportivas en el futuro. La propuesta se enmarca en un contexto de incremento del ejercicio físico entre la población, según los datos del 'Anuario de estadísticas deportivas 2026' del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Dicho documento ha reflejado que seis de cada diez personas mayores de 15 años practicaron deporte en España entre 2024 y 2025, un colectivo en el que más de la mitad (53,9%) declaró hacerlo al menos una vez por semana y el 25,5% a diario.