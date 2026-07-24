Alazne Aurrekoetxea y Juan de los Reyes se proclaman campeones de Europa de surf

Selección española de SUP Olas de surf, con Alazne Aurrekoetxea, Juan de los Reyes y Julieta Rodríguez-Villamil, en el Europeo de Salinas (Asturias) - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SURFING

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los surfistas españoles Alazne Aurrekoetxea y Juan de los Reyes se proclamaron campeones continentales de SUP Olas en el Europeo de la modalidad, que se celebró el jueves en Salinas (Asturias), una cita que España finalizó con un balance de tres títulos europeos y un subcampeonato.

En SUP Surf Women, la categoría absoluta femenina, la selección española logró un histórico doblete liderado por la vasca Alazne Aurrekoetxea, que se proclamó campeona gracias a una ola valorada con 9,33 puntos y un total de 13,86 puntos en la final.

La gaditana Julieta Rodríguez-Villamil, que firmó 13,47 puntos, se colgó la medalla de plata, mientras que la francesa Camille Dubrana completó el podio con 12,06 puntos. Antes, la andaluza había competido en la categoría júnior femenina, en la que se llevó el título con solvencia.

En la final, Rodríguez-Villamil sumó 13,50 puntos, superando a la francesa Elise Thiolent, segunda con 7,30 puntos, y a la portuguesa Margarida Faria, tercera con 1,00 punto.

El otro título continental absoluto lo logró el también gaditano Juan de los Reyes, que en la final masculina consiguió una puntuación total de 14,57 puntos para superar al italiano Leonard Nika, segundo con 12,70 puntos, y al francés Pierre Girardeau, tercero con 10,36 puntos.

La selección española completó su gran campeonato con un cuarto puesto júnior masculino, firmado por Rodrigo Basilio, y un quinto en absoluto masculino, a cargo de Manuel Hoyuela.

El técnico nacional de SUP Olas, Gonzalo Gutiérrez, destacó la actuación de todo el equipo. "Ha sido un grandísimo trabajo de todo el equipo nacional. Han demostrado el gran nivel que tienen, han surfeado muy bien y, sobre todo, han transmitido un enorme sentimiento de equipo, compromiso, apoyo y respeto entre todos. Ese ambiente ha sido uno de los aspectos más destacados del campeonato y es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos", indicó.

En este sentido, resaltó el trabajo de los deportistas e insistió en que los resultados fueron "muy merecidos". "El nivel que han demostrado y el trabajo que han realizado durante todos estos días ha sido ejemplar. Se merecen todos los éxitos que les lleguen porque, además de grandes surfistas, son grandes personas", subrayó.