Archivo - Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021, es suspendido cinco años por dopaje. - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta keniano Albert Korir, de 32 años y ganador del Maratón de Nueva York en 2021, ha recibido una suspensión de cinco años por el uso de una sustancia prohibida, según informó este lunes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) a través de sus canales oficiales.

Korir dio positivo el pasado octubre por CERA, un activador continuo del receptor de la eritropoyetina. Esta sustancia dopante está prohibida y se le detectó al keniano en tres muestras sanguíneas. La CERA puede mejorar el rendimiento al aumentar la producción de glóbulos rojos, lo cual amplía la capacidad de transporte de oxígeno y la resistencia.

La sanción está en vigor desde el pasado 8 de enero y Korir ha aceptado la decisión, según informó la AIU. Además de ganar la Maratón de Nueva York en 2021, Korir quedó segundo en las ediciones de 2019 y 2023 y acabó tercero en las de 2024 y 2025.