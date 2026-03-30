Barcelona fija el 14 de febrero y el 14 de marzo de 2027 para la Mitja Marató y la Marató

La etíope Fotyen Tesfay firma la segunda mejor marca de la historia en la Zurich Marató de Barcelona - ZURICH MARATÓ BARCELONA

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks y la Zurich Marató de Barcelona ya tienen fechas confirmadas para 2027, que se celebrarán el 14 de febrero y el 14 de marzo, respectivamente, en una ciudad que volverá a erigirse en epicentro del running internacional tras un 2026 histórico a nivel de resultados deportivos y de participación.

Ambas pruebas regresarán después de un año marcado por récords deportivos, cifras de participación sin precedentes y una gran implicación ciudadana, consolidando a Barcelona como uno de los grandes referentes mundiales en carreras en ruta.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, destacó que los corredores de todo el mundo ya pueden marcar ambas fechas en el calendario y aseguró que la ciudad seguirá trabajando para ofrecer ediciones "aún más mágicas" tanto en la Mitja como en la Marató.

Por su parte, el director de 'assets' de RPM Sports, Cristian Llorens, subrayó que la Mitja puede presumir de ser "la carrera perfecta", con un circuito diseñado para buscar grandes marcas y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia festiva para todos los participantes.

La media maratón barcelonesa, considerada el circuito más rápido del mundo en su distancia, combina rendimiento y ambiente con más de 25 puntos de animación a lo largo del recorrido, mientras que su cierre en el Poble Espanyol con la fiesta PaRUNda by Brooks se ha consolidado como un punto de encuentro para corredores y acompañantes.

Un mes después, la Marató tomará el relevo con su 48ª edición, reforzada tras un 2026 en el que el recorrido se situó como el tercer maratón más rápido de la historia, solo por detrás de las pruebas de Chicago y Berlín, lo que la posiciona como una referencia tanto para atletas de élite como populares.

La última edición reunió a 32.000 corredores, con un 63 por ciento de participación internacional y hasta 47 puntos de animación en las calles, cifras que según la organización reflejan el crecimiento de ambas pruebas y el objetivo de Barcelona de seguir elevando el nivel deportivo y la experiencia del corredor para consolidarse como una de las grandes capitales del deporte internacional.