Albert Soler asume la presidencia de la patronal catalana de gimnasios Adecaff

Archivo - Albert Soler en su etapa en el CSD - Óscar J.Barroso/AFP7 - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El directivo Albert Soler ha sido proclamado este lunes nuevo presidente de la Asociación de Empresas de Clubes de Fitness de Cataluña (Adecaff) tras encabezar la única candidatura presentada para relevar en el cargo a August Tarragó al frente de la patronal catalana de gimnasios.

Soler, actual CEO de la cadena de clubes Metropolitan y con una dilatada trayectoria en la gestión deportiva tras haber ejercido como secretario de Estado para el Deporte, director general del CSD y director de Deportes Profesionales del FC Barcelona, asume la dirección de la entidad asociativa tras la conclusión del segundo mandato de Tarragó, etapa en la que la organización pasó de 80 a 250 asociados.

La nueva junta directiva de la patronal se presentará oficialmente el próximo jueves 15 de octubre en la Llotja de Mar de Barcelona durante la celebración del V Congreso Anual de Adecaff, una jornada en la que la entidad hará público el primer informe sobre el estado del sector del fitness en Cataluña y analizará la situación de la industria junto a representantes de las diferentes diputaciones.